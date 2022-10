Energiekrise: Luzerner Weihnachtsmärkte noch ohne Bewilligung

1 / 4 Das Eisfeld vor dem KKL Luzern wird dieses Jahr nicht aufgestellt. Nachdem die Stadt aufgrund der drohenden Energie-Situation ein Massnahmenpaket veröffentlicht hat, sind die Veranstalter im Unklaren. So müssen diese für die Bewilligung ihre jeweiligen Sparmassnahmen vorlegen. Bis jetzt hat noch kein Weihnachtsmarkt die Bewilligung erhalten. 20min/Community Die Veranstalter des Lozärner Weihnachtsmarkts rüsten kurzfristig das gesamte Licht auf LED um. Ausserdem verzichten sie auf die zusätzlichen Beleuchtungsscheinwerfer. Heinz Steimann, Fotograf Bereits in drei Wochen soll Rudolfs Weihnacht auf dem Inseli-Park stattfinden. Die Veranstalter sind aber hinsichtlich der Bewilligung gelassen. Auch sie werden Massnahmen ergreifen und wollen 20 Prozent des Stromverbrauchs einsparen. Rudolfs Weihnacht

Darum gehts Seit die Stadt Luzern ihr Massnahmenpaket aufgrund der drohenden Energiemangellage veröffentlicht hat und «Live on Ice» bereits abgesagt wurde, blicken einige Veranstalter angespannt in die Zukunft.

Bis dato hat noch kein Weihnachtsmarkt die Durchführungsbewilligung erhalten. Für das Verfahren müssen die Gesuchstellenden darlegen, welche Sparmassnahmen sie umsetzen werden.

Gemäss der Stadt soll es aber keinen Grund zur Besorgnis geben.

In drei Wochen ist es bereits so weit: In Luzern starten die ersten Weihnachtsmärkte und in den Strassen duftet es wieder nach Glühwein, Zuckergebäck und Raclette-Käse. Oder doch nicht? Bis jetzt hat nämlich noch kein Luzerner Weihnachtsmarkt die Bewilligung für die Durchführung erhalten. Seit die Stadt ihr Massnahmenpaket aufgrund der drohenden Energiemangellage veröffentlicht hat, tappen die Organisatorinnen und Organisatoren bezüglich der Bewilligung im Dunkeln. Die Luzern Tourismus AG hat bereits gehandelt und wird das beliebte Eisfeld vor dem KKL Luzern dieses Jahr nicht aufstellen. Hinsichtlich Veranstaltungen schreibt der Stadtrat: «Im Rahmen von Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen im öffentlichen Raum haben die Gesuchstellenden darzulegen, welche Sparmassnahmen geprüft wurden und umgesetzt werden».

Doch welche Möglichkeiten bieten sich den Weihnachtsmarkt-Veranstaltern? Rico De Bona, Präsident des Organisationskomitees des Lozärner Weihnachtsmarkts, erklärt gegenüber dem «Anzeiger Luzern»: «Idealerweise bieten sich fast ausschliesslich verkürzte Öffnungszeiten oder den Weihnachtsmarkt weniger Tage zu betreiben. Unsererseits haben wir eine Lösung gewählt, die das Ziel der Stromeinsparung realistisch aufzeigt.» So rüsten die Veranstalter kurzfristig das gesamte Licht auf LED um. «Wir verzichten auch auf die zusätzlichen Beleuchtungsscheinwerfer», so De Bona. In drei Wochen soll Rudolfs Weihnacht auf dem Inseli stattfinden. «Uns ist bewusst, dass wir noch keine Genehmigung erhalten haben. Wir sind aber in intensivem Austausch mit der Stadt und wissen, wie der Stand ist», sagt Mit­inhaber Philipp Kathriner. Auch sie werden Sparmassnahmen vornehmen, wie etwa eine Teilöffnung, das Reduzieren der Lichter oder das Finden von Alternativen für Elektroheizungen.

Besteht Grund zur Sorge?

Laut «Anzeiger Luzern» wundere sich Rico De Bona, weshalb die Bewilligung noch nicht auf dem Tisch ist. Er sei aber zuversichtlich. Vonseiten der Stadt gibt es Entwarnung: «Es gibt keinen Grund zu Verunsicherungen und Besorgnis für die Weihnachtsmarktveranstalter», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen auf Nachfrage. «Der Zeitpunkt der Bewilligungserteilung ist immer auch abhängig von den jeweiligen Umständen. In diesem Sinn stellt die aktuelle Situation keine Ausnahme dar», so Lütolf. Die Anforderung, Energiesparmassnahmen zu prüfen und im Rahmen der Gesuchsprüfung aufzuzeigen, stelle die Durchführung des Events nicht grundsätzlich infrage, bedinge aber entsprechende Überlegungen und Massnahmen des Veranstalters.

«Es braucht sich keiner unserer Weihnachtsmärkte Sorgen zu machen.» Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen Stadt Luzern

So sieht es in anderen Städten aus

In Bern gelten für private Organisationen von Weihnachtsmärkten Vorgaben für die Weihnachtsbeleuchtung. So muss diese bei Ende der Veranstaltung, aber spätestens um Mitternacht, abgeschaltet werden. Ausserdem muss die Temperatur in Innenräumen reduziert werden, auf maximal 18 Grad. In Winterthur werden die Weihnachtsmarkt-Veranstalter entsprechend «sensibilisiert und ermuntert, einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten».

