«Es war eine spontane Eingebung beim Reisen», sagt Maya Schnorf (30). Mit dem Velo war sie in Chile auf einer holprigen Schotterpiste unterwegs. «Da war ich dankbar dafür, dass ich nicht so grosse Brüste habe, sonst hätte es wohl noch mehr geschmerzt», sagt die Luzernerin weiter. Da kam ihr die Idee zu den Brust-Kunstwerken: Vasen, Schüsseln oder 3-D-Wandbilder.

Bereits früher machte sie jedoch Brust-Kunst: Während eines Auslandssemesters in Belgien wollte sie ihren Freunden ein Update geben und von ihren Abenteuern berichten. Doch statt Selfies zu posten und ihren Status zu aktualisieren, kam sie auf die Idee, einen Abdruck ihrer Brust auf eine Postkarte zu drucken. So entstand die Idee hinter «BOOBtiful» .

Die Designs hat sie im Verlauf der Zeit immer weiterentwickelt. Nach den zweidimensionalen Kunstwerken begann sie damit, Skulpturen, Vasen und auch Haarshampoo zu kreieren. Immer in Form einer Brust. «Ich wollte mich handwerklich betätigen», so Schnorf. Nach der Reise habe sie schliesslich «einfach mal Hand angelegt».

Mehr Akzeptanz und Wertschätzung

Für Schnorf ist die weibliche Brust mehr als nur ein Körperteil. «Unsere Körper sind faszinierende Gebilde», sagt die Luzernerin. Die anatomischen Unterschiede interessieren sie in der Bewegung, in der Darstellung und der Aufstellung von Vergleichen. «Die exakte Wiedergabe jeder Hautzelle und aller Muttermale verleiht jedem Brustabdruck einen einzigartigen Charakter. Sie sind alle ‹Boobtiful›», sagt sie.

Mit ihren Werken will Schnorf «Hemmungen abbauen und auch die Akzeptanz für den weiblichen Körper fördern», sagt sie. Es gebe den Frauen auch eine gewisse Wertschätzung, wenn sie wüssten, dass mit ihren Körpern Kunst gemacht werde.

Die Künstlerin möchte die Individualität der weiblichen Brust hervorheben, so zum Beispiel mit dieser Tasse.

Immer mehr Designs kamen dazu. Hier zu sehen: eine Glühbirne in Brustform.

Begonnen hat alles mit einem Brustabdruck auf einer Postkarte, die Maya Schnorf an ihre Freunde schickte.

Crowdfunding gestartet

Um ihre Leidenschaft weiterzuverfolgen, hat Maya einen Crowdfunding-Aufruf gestartet. Innert kürzester Zeit hat sie den als Ziel gesetzten Betrag von 3000 Franken gesammelt. Das Geld braucht sie in erster Linie, um Materialien zu beschaffen. Silikon, Giessmassen, Kunstharz und Stützformen seien nicht ganz günstig, sagt Schnorf. Diese Materialien benötigt sie täglich, um neue Skulpturen zu schaffen.

Neben der Finanzierung von Materialien möchte die Künstlerin die Produktion vereinfachen, um Serien nachhaltig und in guter Qualität herstellen zu können.

Durchwegs positives Feedback

Die junge Künstlerin fertigt derzeit von zwölf Frauen ein Werk mit Abdrücken an. «Ich fand es schön, die Abdrücke zu machen», so Schnorf. Die Personen, die von sich einen Abdruck anfertigen liessen, hätten Schnorf nur positive Rückmeldungen gegeben. «Ob als Geschenk an den Freund oder als schöne Erinnerung: Alle sind begeistert von den einzigartigen und persönlichen Kunstwerken.»