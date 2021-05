Sedrina Schaller (32) - Ex-TV-Moderatorin managt jetzt Borussia Mönchengladbach

1 / 6 Ex-Tele1-Moderatorin Sedrina Schaller arbeitet jetzt im Teammanagement des Fussballclubs Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach Die 32-Jährige ist vom Fussball angefressen. Für sie geht mit der neuen Stelle ein Wunsch in Erfüllung. Die Bandbreite der Aufgaben sei sehr breit: So gehe es unter anderem um Hotelanfragen, Stadionakkreditierungen und die Integration neuer Spieler. Facebook Im Bundesligaclub sind viele Schweizer Top-Spieler vertreten. So etwa Nico Elvedi, … Bernd Thissen/dpa

Darum gehts Ex-TV-Moderatorin Sedrina Schaller (32) hat einen neuen Job: Sie arbeitet jetzt im Teammanagement des Bundesligavereins Borussia Mönchengladbach.

Dabei ist sie auch um das Wohlergehen der ersten Mannschaft bemüht, in der auch Schweizer Spieler wie Yann Sommer und Breel Embolo mitspielen.

Für die 32-Jährige geht mit dem Job ein Wunsch in Erfüllung.

Der Bundesliga-Spitzenclub Borussia Mönchengladbach hat einen Neuzugang zu verzeichnen: Seit Montag arbeitet dort die ehemalige Tele1-Moderatorin Sedrina Schaller im Teammanagement, berichtet «Pilatustoday».

Schon länger hatte sie darauf hingearbeitet, sagt die 32-Jährige auf Anfrage von 20 Minuten. «Ich bin nicht einfach eines Morgens aufgewacht und dachte: ‹Das probiere ich!›», so Schaller. Schon früh begeisterte sie sich für den Sport. Früher habe sie selbst bei den Junioren mitgekickt, später sei sie dann eher in der Fankurve anzutreffen gewesen. «Ich interessierte mich schon immer sehr für Fussball und alles, was dahinter steckt», sagt sie.

Netzwerk über Jahre erweitert

So sei sie schliesslich auch in die Medienbranche gekommen. Sie arbeitete schon früh als Fussballreporterin und -redaktorin beim Fussballportal Kurzpass. Danach führte sie ihre Reise unter anderem über die Radios Zürisee und Energy zu Teleclub (später BlueSport) und zum Zentralschweizer Fernsehsender Tele1. 2020 bestritt sie schliesslich das Certificate of Advanced Studies (CAS) in Sportmanagement an der HSG in St. Gallen.

«Ich habe mir einen Plan geschmiedet»: Über zwei Jahre habe sie ihr Netzwerk im Deutschen Fussball erweitert und dann schliesslich bei verschiedenen Clubs angeklopft, auch etwa in der 2. Bundesliga. Um ihrer Leidenschaft nachzugehen, brauchte es «viel Leidenschaft, viel Geduld und auch eine Portion Glück», sagt sie.

Für Schaller war klar, dass es sie nach Deutschland zieht. Bei Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach stiess sie auf offene Ohren. «Wir haben ein langes Gespräch im Stadion geführt. Am Schluss meinte er dann, er sehe meine Qualitäten und Optionen, um mich im Verein einzuspannen.» Schaller erhielt einen Zweijahresvertrag: Im Teammanagement ist sie nun als Assistentin zuständig für verschiedenste Aufgaben.

Ein Wunsch geht in Erfüllung

«Vieles geht um Organisation und Koordination», sagt sie. Die Bandbreite der Aufgaben sei sehr breit: So gehe es unter anderem um Hotelanfragen, Stadionakkreditierungen und die Integration neuer Spieler. Im Teammanagement sei sie ein Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft, dem Sportchef und weiteren Beteiligten. Übrigens: Bei den Fohlen, wie die Spieler auch genannt werden, kicken auch Spieler der Schweizer Nationalmannschaft: Nico Elvedi, Yann Sommer, Breel Embolo und Denis Zakaria. Das nächste Spiel bestreitet der Club, der momentan auf dem siebten Tabellenplatz rangiert, am Samstag gegen Bayern München.

«Für mich fühlt sich das an wie in der Champions League. Ich freue mich riesig!», sagt Schaller. «Es ist zu 100 Prozent Fussball. Bei einem solchen Club zu arbeiten, der so ruhig geführt wird, angenehm und transparent ist, macht mich stolz.»

Auch in Deutschland wird die Personalia Schaller diskutiert. «Eberl angelt sich Ex-TV-Moderatorin aus der Schweiz Grüezi! Gladbach hat neue Team-Managerin», schreibt die Redaktion von Gladbachlive in einem Beitrag dazu. Auf der Webseite des Clubs werde sie bereits als «Assistenz Team-Manager» geführt, heisst es weiter. Bei der Redaktion von Gladbachlive scheint die Anstellung von Schaller gut anzukommen: «Borussia setzt mit der Verpflichtung von Schaller auf mehr Frauen-Power im Männer-Bereich. Das ist auch mal ein Zeichen.»