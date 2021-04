Mitten in der Pandemie hat Livia Neaf ein Modelabel lanciert. Das Besondere daran: Die Kleinserien der schlichten Damenmode orientieren sich nach dem Stoff und werden in Rothenthurm (SZ) produziert.

Darum gehts Die Luzernerin Livia Naef produziert schlichte und nachhaltige Damenmode.

Trotz der Pandemie ist jetzt der richtige Zeitpunkt für sie gekommen, um mit dem eigenen Label zu starten.

Die Suche nach den nachhaltigen Stoffen war ein Weg «von Pontius bis Pilatus».

Produziert werden die Kleinserien bei Schuler Uniformen in Rothenthurm.

Obwohl die Kleider darum teurer sind, glaubt Naef an ihre Vision.

Sie sagt: «Es muss nachhaltig sein, sonst würde ich es nicht machen».

«Ich hatte das Gefühl, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist und ich die Krise als Chance packen möchte», sagt Livia Naef auf Anfrage. Den Traum Kleider zu machen trägt Naef schon seit ihrer Kindheit in sich. Mit dem Vergehen der Jahre musste die 34-jährige Luzernerin allerdings zuerst einmal mit ihrem Gewissen ins Reine kommen: «Ich spürte einen Zwiespalt in mir wegen der weltweiten Überproduktion von Kleidern und darum wartete ich und wartete weiter, bevor ich den Stoff fand, der mich in meinem nachhaltigen Denken überzeugen konnte».

Die Suche nach den nachhaltigen Stoffen war ein Weg «von Pontius bis Pilatus». Dieser führte Naef zu vertieften Recherchen ins Internet und an Stoffmessen. Fündig wurde sie lange nicht, weil es für die Produzenten nicht von Interesse war, die Stoffe in den gewünschten Kleinmengen zu liefern. Eine Möglichkeit eröffnete sich Naef in England. Allerdings ist sie noch nicht glücklich über den Transportweg des Stoffs. So muss etwa Leinen von Litauen über England in die Schweiz gebracht werden oder Tencel kommt von der Türkei über England in die Schweiz. «Dies ist wegen der geringen Stoffmengen noch nicht möglich, diesen auf kürzeren Wegen zu beziehen». Darum sucht sie nach umweltschonenderen Bezugsmöglichkeiten. «Für mich ist der Stoff wichtiger als das Modell», sagt Naef weiter. Wenn sie den passenden Stoff gefunden hat, entsteht das Modell, das sich nach dem Stoff richtet und nicht etwa umgekehrt. So kommt es, dass Naef in ihrer aktuellen Kollektion etwa Shorts aus Bio-Frottee aus Deutschland präsentiert.

Es kam für Naef nie in Frage ihre Modelle im Ausland zu produzieren

Naef ist sich sicher, dass die Frauen Lust auf Farben haben und bequeme Mode mögen. Sie setzt darum auf hochwertige, schlichte Produkte, die sich nicht an Modetrends orientieren: «Minimalistische Designs verleiden weniger und alle Modelle können gut kombiniert werden». Von ihrem Atelier im Luzerner Bruchquartier aus machte sie sich nicht nur auf die Suche nach den optimalen Stoffen, sondern auch nach der passenden Produktionsstätte: Diese fand sie im Kanton Schwyz bei Schuler Uniformen. Wie der Name schon verrät, werden dort in erster Linie Uniformen gefertigt, wie etwa für Chöre, Trachten- und Musikvereine, Zünfte oder auch Firmen.

«Ich habe bei Schuler Uniformen angefragt und für sie ist es teilweise auch Neuland, weil es für sie neue Materialien zu verarbeiten gibt. Aber es macht ihnen viel Freude mit neuen Produkten zu arbeiten», sagt Naef weiter. Dass die Kleider von Naef aus all diesen Gründen ihren Preis haben, dürfte sich von selbst verstehen. So kosten die Shorts aus Frottee etwa 220 Franken und ein T-Shirt schlägt mit 240 Franken zu Buche. Naef: «Immer mehr Menschen ist es wichtig zu wissen, woher ihr Kleidungsstück kommt, wer es unter welchen Bedingungen gefertigt hat und mit welchen Mittel der Stoff hergestellt wurde».

Zu Gute kommen dürfte Naef auf ihrem weiteren Weg ihr Werdegang: Nach dem KV arbeitete sie im Bereich Public Relation, absolvierte die Ausbildung zur Fashion Assistant, wo sie etwa das Erstellen von Schnittmustern von A bis Z erlernte, bevor sie sich noch zur Fashion Designerin ausbilden liess. Es kam für sie nie in Frage ihre Modelle im Ausland zu produzieren: «Es muss nachhaltig sein, sonst würde ich es nicht machen». Naef verkauft ihre Kleider ab 20. April in Pop-up Stores in Luzern.