Luzerns Strassen sollen nur noch nach Frauen benannt werden

Weibliche Strassennamen sind in vielen Städten eine Seltenheit. Erst 2003 wurden in Luzern die ersten Strassen nach Frauen benannt – drei gleichzeitig im Tribschenquartier.

Kasimir-Pfyffer-Strasse, Hans-Erni-Quai oder Matthias-Luchsinger-Platz. Was Strassennamen oder Ortsbezeichnungen anbelangt, kann von einer Gleichstellung keine Rede sein: Weibliche Namen von Strassen, Plätzen und Promenaden sind – auch in Luzern – rar. Das müsse sich dringend ändern, hält die SP-Fraktion Gianluca Pardini und Regula Müller nun in einem Vorstoss fest. So hätten öffentliche Bezeichnungen und Namen auf herrschende Ansichten in der Öffentlichkeit einen massgeblichen Einfluss. In ihrer Interpellation wollen sie vom Regierungsrat wissen, wie er sich konkret dafür einsetze, dass künftig mehr Frauen auf Strassenschildern gewürdigt werden.