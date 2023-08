LX 18: Swiss-Flug nach New York kehrt um

Am Dienstagnachmittag hob der Swiss-Flug LX 18 von Zürich in Richtung New York ab. Kurz nach dem Start wurde an Bord ein ungewöhnlicher Geruch vernommen.

1 / 3 Der Flug LX 18 von Zürich nach Newark musste am 22. August 2023 kurz nach dem Start umkehren. Flightradar24 Die Maschine landete wenig später in Kloten, dort eilten Rettungs- und Löschfahrzeuge herbei. 20min/News-Scout Die Besatzung hatte an Bord des Airbusses 333 einen ungewöhnlichen Geruch vernommen. Flightradar24

Darum gehts Flug LX 18 kehrte aufgrund eines ungewöhnlichen Geruchs um.

Die Maschine war kurz zuvor in Zürich gestartet.

Die Maschine landete gegen 19.25 Uhr in Zürich.

Swiss scheint Pech mit ihrem Flug LX 18 von Zürich nach Newark zu haben: Am Dienstagabend hob der Airbus 333 in Richtung New York ab – kaum über dem Kanton Aargau bemerkte die Besatzung einen ungewöhnlichen Geruch an Bord.

«Die Pilotin und der Pilot haben sich kurz nach dem Start dazu entschieden, zum Flughafen Zürich zurückzukehren», bestätigte Swiss-Sprecher Michael Pelzer auf Anfrage. Ob der Geruch im Cockpit oder in der Kabine vernommen worden sei, konnte der Sprecher nicht sagen. «Das klären wir nun genau mit der Crew ab.»

Maschine von Löschfahrzeugen empfangen

Zum Umkehren habe man sich aus zwei Gründen entschieden, so Pelzer. «Einerseits als Vorsichtsmassnahme, andererseits, weil wir an unserem Heimatflughafen die beste Infrastruktur haben, um technische Untersuchungen durchzuführen und das Flugzeug möglichst schnell wieder in den Einsatz zu nehmen.»

Musste dein Flugzeug auch schon umkehren? Ja, auch wegen ungewöhnlichem Geruchs. Ja, wegen eines medizinischen Notfalls an Bord. Ja, wegen eines technischen Defekts. Nein, sowas hab ich glücklicherweise noch nie erlebt. Nein, ich fliege nicht. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Der Flieger ist nach einer kurzen Warteschleife mittlerweile wieder «zwar unplanmässig, ansonsten aber normal in Kloten gelandet», sagte der Swiss-Sprecher. Der Flug LX 18 sei nun annulliert worden, die Passagiere werden umgebucht und bei Bedarf in einem Hotel auf Kosten der Swiss untergebracht.

Immer wieder riechts nach Newark ungewöhnlich

Bilder eines News-Scouts zeigen, wie neben der Maschine am Zürcher Flughafen auch bereits Lösch- und Rettungsfahrzeuge bereitstehen. Diese kamen glücklicherweise nicht zum Einsatz. Bereits am 12. Juli war auf einem Flug nach Newark ein ungewöhnlicher Geruch an Bord vernommen worden. An dem Tag befand sich der Flieger bereits über London. Kurz danach landete er in Paris.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb