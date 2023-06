Pian San Giacomo: Spürhund findet Drogen in Auto 

Drogen stammen aus Spanien

Sie hatten die Betäubungsmittel in Spanien erworben und via Italien in die Schweiz eingeführt. Sie werden wegen Betäubungsmitteldelikten, einer der beiden Mazedonier zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

5 Kilo in Car gefunden

Der Fund in Pian San Giacomo ist nicht der erste Grosserfolg von Hündin Lya. Vor einem Jahr erschnüffelte sie bei einer Kontrolle in San Vittore GR in einem Reisecar fünf Kilo Marihuana. Diese waren in vakuumversiegelten Plastikbeuteln verpackt und in einem Koffer versteckt.