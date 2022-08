Lynne Mishele verlor bei Horror-Crash von Anne Heche alles – jetzt spricht sie

US-Schauspielerin Anne Heche (53) raste am 5. August mit ihrem Wagen in ein Wohnhaus, woraufhin dieses Feuer fing.

Die Sorgen, das Mitgefühl und schliesslich auch die Trauer um Anne Heche waren in den vergangenen Tagen gewaltig. In der emotionalen Aufregung gingen die Umstände des Unfalls fast etwas unter. Denn das Haus, in das die 53-Jährige vor rund zwei Wochen mit hohem Tempo und unter Einfluss von Rauschmitteln gekracht war, brannte dabei fast vollständig nieder. 59 Feuerwehrleute waren wegen des Unfalls im Einsatz. Doch gerettet werden konnte fast nichts. Damit verlor Mieterin Lynne Mishele auf einen Schlag ihr ganzes Hab und Gut.