Lyss BE : 15-Jähriger bei Raubversuch mit Faustschlägen traktiert 

Der Raubversuch ereignete sich an der Bahnhofstrasse in Lyss.

An der Bahnhofstrasse in Lyss ist es am Donnerstagabend zu einem Raubversuch gekommen. Ein Unbekannter näherte sich einem 15-Jährigen von hinten und versuchte, ihm den Rucksack zu entreissen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Das Opfer stürzte zu Boden, woraufhin die Täterschaft es mehrmals mit der Faust schlug und schliesslich ohne Deliktsgut in unbekannte Richtung flüchtete. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.