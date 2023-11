Selbstentzündete Batterie: Im Dach dieser Recyclingfirma in Lyss brach ein Feuer aus

Am Dienstagmorgen brach in einer Recyclingfirma in Lyss ein Brand aus.

Am Dienstagmorgen um vier Uhr kam bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung an, dass in einer Recyclingfirma am Industrieweg 10 in Lyss BE ein Brand ausgebrochen ist. Die Feuerwehr Lyss, die Berufsfeuerwehr Biel und die Ambulanz waren rasch vor Ort. Die Einsatzkräfte entdeckten ein Glutnest im Dach des Gebäudes. Die Polizei geht von einer selbstentzündeten Batterie als Brandursache aus.