Lyss: Kuhglocken sollen nur noch tagsüber bimmeln 

Seit Sommer 2020 tobt in Lyss ein Nachbarschaftsstreit: Ein pensionierter Zuzüger fühlt sich durch die Glocken von Ueli Springs Kühen derart in seiner Nachtruhe gestört , dass er ein Verbot erwirken will. Zwar hatte der Bauer bereits nach der ersten Einsprache fast all seinen Rindern die Glocke entfernt – nur noch ein «Guschti» trägt aktuell jeweils eine. Doch der lärmgeplagte Nachbar lässt nicht locker.

Deshalb geht der Zoff in eine weitere Runde: Vor einigen Tagen erhielt Spring eine Verfügung der Gemeinde, wie er auf Facebook schreibt. Das Dokument, das 20 Minuten vorliegt, unterrichtete ihn über die Ergebnisse einer Lärmmessung. Demnach ist es in der Wohnung gegenüber bei offenem Fenster deutlich zu laut, wenn die Kuh mit Glocke bei der Tränke steht. Grast sie jedoch anderswo auf der Weide, hält sich der Lärmpegel im Rahmen. Dennoch empfiehlt die Gemeinde, Springs Kühe sollen tagsüber eine Glocke tragen dürfen, nachts hingegen nicht.

Rückhalt in der Bevölkerung

«Das Ganze ist einfach nur ein Witz», sagt Spring. «Es ist schlicht nicht möglich, der Kuh am Abend auf der Weide die Glocke abzunehmen und am Morgen wieder umzuhängen.» Für ihn gehöre eine Glocke einfach zur Kuh. Zudem habe ihr Einsatz auch ganz pragmatische Gründe: Durch das Gebimmel könnten ausgebüxte Tiere schneller wieder eingefangen werden.

«Begreife nicht, wie man so verbohrt sein kann»

Zur Verfügung läuft bis am 24. Februar ein Konsultationsverfahren, in dem Spring und sein Nachbar Stellung nehmen können. Über seinen Widersacher kann Spring nur den Kopf schütteln: «Ich begreife einfach nicht, wie man so verbohrt sein kann und auf Biegen und Brechen Streit sucht.» Der Mann habe gewusst, was ihn erwarte, als er neben dem Hof eingezogen sei: «Er sah die Weide wie auch die Rechtsverwahrung, in der die Lärmemissionen durch Glockengeläut explizit festgehalten sind.»