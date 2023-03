Windisch AG: M. (43) schoss auf getrennt lebende Ehefrau – «eine unverzeihliche Tat»

Die 42-jährige Frau musste in den letzten Tagen mehrmals notoperiert werden. Die Nachbarn des Mannes sind von der Tat schockiert.

Darum gehts Am Dienstag schoss ein Mann in einer Kurve in Windisch auf seine getrennt lebende Ehefrau.

Der mutmassliche Täter konnte nach einer Grossfahndung der Polizei verhaftet werden.

Die Nachbarn sind vom Verhalten des mutmasslichen Täters schockiert.

Ein Mann legt sich in einer Kurve zwischen Windisch AG und Gebenstorf AG ins Gebüsch. Er wartet auf seine getrennt lebende Ehefrau, die dort durch fahren soll. Als er ihren schwarzen Seat erblickt, zieht er den Abzug und schiesst: So beschreibt eine Person aus dem Umfeld des Opfers die schreckliche Szene, die sich am Dienstagnachmittag abgespielt haben soll. Auf Anfrage teilt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau einzig mit, dass die Ermittlungen noch andauerten. Für den mutmasslichen Täter, einen 43-jährigen Italiener, wurde U-Haft wegen Kollusions- und Fluchtgefahr beantragt.

Recherchen von 20 Minuten zufolge wurde die Frau (42) aufgrund ihrer schweren Verletzungen von einem Aargauer Spital in eine Zürcher Spezialklinik versetzt. In den letzten Tagen musste sie mehrmals notoperiert werden, am Freitag soll sie aus dem künstlichen Koma erwacht sein. Die Familie des Opfers will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Fall äussern. «Es geht ihr nicht gut», sagt ihr Vater nur.

Schwierige Ehe

Ehemalige Nachbarn der Ehefrau berichten von einer angespannten Beziehung: «Es wurde oft sehr laut, sie stritten oft», sagt eine Frau. Die gemeinsamen Kinder des Ehepaars – zwei heute fünf- und achtjährige Mädchen – hätten oft alles mitbekommen. «Einmal sassen wir auf dem Balkon und hörten, wie der Mann und die Frau mitten auf der Strasse aneinandergerieten und herumbrüllten.» Die Frau habe sich anschliessend für den Lärm entschuldigt. Auch ein weiterer Nachbar sagt, dass man «weitum» gehört hätte, dass nicht immer alles rund laufe.

In Wohlen AG, wo der Ehemann M. mit seiner Mutter lebt, zeigen sich die Anwohnenden schockiert. «Ich kenne ihn seit der Kindheit, er war immer sehr zuvorkommend und höflich», sagt ein Nachbar. In den letzten Jahren habe er gehört, dass die Trennung M. zu schaffen machte. «Wie er sagt, hätten ihn die Kinder nicht mehr besuchen dürfen», so der Nachbar. «Ich bin aber sehr schockiert, dass er zu einer solchen unverzeihlichen Tat imstande war.»