Tötungsdelikt in Bolligen : M.A. (34) beichtete die Tat im Videocall

M.A. soll am Weihnachtstag seine Freundin M.G. (34) in Bolligen BE angeschossen haben. Noch bevor er sich der Polizei stellte, habe er seine Tat via Facetime einem Kollegen gebeichtet.