Efringen-Kirchen (D): «M.J. beschleunigte nochmals, als der Polizist auf der Motorhaube lag»

Der Vorfall ereignete sich in Efringen-Kirchen (D) in der Nähe von Basel.

Gemäss Anklageschrift fuhr der damals 61-jährige Deutsche den ihm entgegenlaufenden Polizisten frontal an und nahm in Kauf, ihn schon allein damit tödlich zu verletzen. «Nachdem dieser in Bauchlage auf der Motorhaube zu liegen kam, hielt Manfred J. nicht an, sondern beschleunigte nochmals», heisst es weiter. In der Folge habe J. sein Auto so zur Seite gelenkt, dass der Polizist auf die Strasse stürzte und eine Gehirnblutung erlitt.