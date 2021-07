Femizid in Au-Wädenswil - M. W. muss 15 Jahre ins Gefängnis, weil er seine Ex-Partnerin ermordete

Am Donnerstag verkündete das Bezirksgericht Horgen das Urteil im Femizid in Au-Wädenswil vom Juli 2019. Der 35-jährige M. W. wird wegen Mordes an seiner Ex-Partnerin zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Zudem wird er für 12 Jahre des Landes verwiesen. Es wird eine ambulante Therapie angeordnet. Zusätzlich wurde der Beschuldigte wegen mehrfacher Nötigung, Betrug und weiteren Delikten schuldig gesprochen. Den Angehörigen des Opfers muss W. eine Genugtuung in der Höhe von 160’000 Franken bezahlen.