Femizid in Wädenswil - M. W. soll Partnerin geschlagen, gewürgt und erstochen haben

1 / 7 M. W. muss sich am Dienstag wegen Mordes vor Gericht verantworten. Er soll seine Partnerin geschlagen, gewürgt und erstochen haben. Das Tötungsdelikt ereignete sich im Juli 2019 in Au-Wädenswil.

Darum gehts Der 35-jährige M. W. ist wegen Mordes an seiner Partnerin angeklagt.

Der Femizid ereignete sich im Juli 2019 in Au-Wädenswil und kommt nun vor Gericht.

Laut der Anklageschrift hat der Beschuldigte aus absolut nichtigen Beweggründen gehandelt.

Ein Femizid, der an Brutalität kaum zu überbieten ist, kommt am Dienstag vor das Bezirksgericht Horgen. Laut Anklageschrift schlug M. W.* seiner schlafenden Partnerin zuerst eine Champagnerflasche mit grosser Wucht auf den Kopf, dann würgte er sie bis zur Ohnmacht und stach anschliessend mit einem Fleischermesser auf ihren Oberkörper ein. Das Tötungsdelikt ereignete sich im Juli 2019 in Au-Wädenswil. Der 35-jährige Deutsche ist wegen Mordes angeklagt.

Wie es in der Anklageschrift heisst, hatte der Beschuldigte einige Tage vor der Tat auf den Handys seiner Freundin einen Chatverlauf entdeckt. Daraus sei hervorgegangen, dass sie eine Beziehung mit einem anderen Mann habe. Auf dem Computer seiner Freundin habe er ein Schreiben verfasst, in dem er sinngemäss ihr und sein Leben beenden werde. Er schrieb unter anderem: «Nun ist alles vorbei und ich weiss, dass nie mehr ein anderer Mann an ihrer Seite sein wird und das wollte ich vermeiden.» Das Schreiben habe er nach der Tat auf den Clubtisch in der gemeinsamen Wohnung gelegt.

W. stellte sich der Polizei

Danach sei er zum Polizeiposten in Zürich-Oerlikon gefahren und habe dort gesagt, dass er seiner Freundin «etwas Schlimmes angetan» habe. «Es ist ein Kind in der Wohnung. Es geht ihr nicht gut. Mehr will ich nicht sagen», werden seine Aussagen in der Anklageschrift zitiert. Das Opfer und der Beschuldigte haben ein gemeinsames Kind, das zum Tatzeitpunkt neun Monate alt war. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und einen Landesverweis von 15 Jahren.

Der Mann sei heimtückisch vorgegangen, als er die schlafende Frau auf besonders grausame Art getötet habe. «Er hat aus krassem Egoismus gehandelt, aus absolut nichtigen und verwerflichen Beweggründen.» Laut Strafgesetzbuch handelt es sich bei einer Tötung mit besonders verwerflichen Beweggründen um Mord. Daneben muss sich W. auch wegen Vergewaltigung verantworten. Er soll seine Freundin zwischen April und Juli 2019 immer wieder zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Laut der Anklageschrift hat das Paar noch zusammen gelebt, obwohl die Frau die Beziehung bereits im April beendet hatte.

*Name der Redaktion bekannt