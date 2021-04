Culkin wurde in den 90ern dank «Kevin allein zu Haus» zum Kinderstar. Als Teenie driftete er dann in die Drogen-und Alkoholsucht ab. CULKIN

Kevin ist jetzt Daddy: Macaulay Culkins Freundin Brenda Song hat am 5. April einen Jungen zur Welt gebracht.

Als Kevin hatte er in den 90er-Jahren einige wilde Überraschungen für ein Einbrecher-Duo auf Lager. Nun überrascht Macaulay Culkin (40) mit privaten Baby-News: Der «Kevin allein zu Haus»-Kinderstar wurde erstmals Vater.

«Wir sind überglücklich», zitiert ihn «Esquire». Laut der US-Zeitschrift hat der Sohn von Culkin und seiner Partnerin Brenda Song (33) hat am 5. April in Los Angeles das Leben erblickt. Er heisst Dakota – genau gleich wie Culkins Schwester, die 2008 im Alter von 29 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Macaulay und Brenda lernten sich am Set kennen

Macaulay und Berufskollegin Brenda lernten sich 2017 bei den Dreharbeiten für den Film «Changeland» in Thailand kennen. Kurz später gab es erstmals Liebesgerüchte, als die beiden gemeinsam in L.A. beim Dinner gesichtet wurden. Genau wie Macaulay wurde auch Brenda als Kind berühmt: Sie startete ihre Schauspiel-Karriere in Disney-Channel-Filmen und -Shows.