Tiktok Live-Matches: Zocken Tiktoker ihre Follower ab?

Darum gehts Tiktoker und Tiktokerinnen bitten ihre Followerinnen und Follower in Live-Matches um virtuelle Geschenke. Diese kosten bis zu 500 Franken.

Einige Creators verdienen mit solchen Livestreams mehrere Tausend Franken im Monat.

Das wird von der Community scharf kritisiert.

Auch die Rolle von Tiktok wird hinterfragt.

Sogenannte Tiktok Live-Matches sind in der Schweiz angekommen. Dabei treten jeweils zwei oder vier Creators gegeneinander an. Das Ziel: Von den jeweiligen Followerinnen und Followern in fünf Minuten so viele virtuelle Geschenke zu erhalten wie möglich. Wer verliert, also am wenigsten «Spenden» erhält, wird bestraft und muss sich zum Beispiel eine Zitrone im Auge ausdrücken oder sich Pfeffer durch die Nase ziehen.

Hinter den virtuellen Geschenken stecken aber nicht, wie auf der App angezeigt, nur Animationen von Blumen, Autos oder Tieren, sondern Geld. Vor den Matches ermuntern die Tiktoker und Tiktokerinnen die Zuschauenden dazu, in der App möglichst viele Münzen zu kaufen, um damit Geschenke zu aktivieren. Wer eine Kreditkarte auf dem Handy hinterlegt hat , kann dies mit nur wenigen Klicks tun.

Ein Paket von 65 Münzen kostet einen Franken, 16’500 Münzen kosten 250 Franken. Je nach Geschenk muss man zwischen einer und rund 35’000 Münzen, also rund 500 Franken bezahlen. Die erhaltenen Geschenke können sich die Tiktoker und Tiktokerinnen später auszahlen lassen. Die Summe teilen sie sich zur Hälfte mit Tiktok.

Schuldenfalle Live-Matches?

Die Meinungen zu den Live-Matches gehen auseinander. Das zeigt auch eine 20-Minuten-Umfrage in Zürich (siehe Video). Bei einigen Schweizer Creators stösst der neue Trend auf Kritik. Tiktoker Zimmi spricht in einem Video von einer Schuldenfalle für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern: «Schon allein, dass man dieses Risiko auf sich nimmt, dass jemand in eine Schuldenfalle fällt, einfach nur, damit du dein Geld hast, finde ich unterste Schublade.»

In den Kommentaren erhält Zimmi jede Menge Zuspruch. «Endlich mal einer, der Klartext redet», schreibt ein User. «Es sind nicht nur Kinder. Auch Erwachsene haben dort keine Kontrolle mehr über das Geld», so eine andere Nutzerin.

Es melden sich auch Personen, die selbst an solchen Matches Geschenke verschickt haben: «Ich bin einmal voll reingefallen und habe 700 Franken ausgegeben. Es ist so schnell gegangen», erzählt ein betroffener User. Eine andere Person schreibt: «Ich habe mir ein Limit von zehn Franken im Monat gemacht, um den ein oder anderen zu unterstützen.»

Creators verdienen damit monatlich Tausende Franken

Der Tiktoker Bireweich veranstaltet fast täglich solche Tiktok-Matches. «Teilweise nehmen mehrere Hundert Personen daran teil», sagt er gegenüber 20 Minuten. Im Februar habe er mit den Livestreams über 6000 Franken verdient. «Ich zahle damit meine Rechnungen. Es ist sehr einfach gemachtes Geld.» Ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen Spenderinnen und Spendern habe er deswegen nicht: «Wer ein Match verliert, muss eine Strafe machen. Damit bieten wir den Zuschauern Unterhaltung.»

Die meisten seiner Supporter und Supporterinnen seien sowieso andere Tiktoker oder Tiktokerinnen, die ihr eigenes Geld verdienen. Zum Vorwurf der Schuldenfalle zieht Bireweich die Eltern in die Verantwortung. «Wenn Eltern ihren Kindern aber Zugang zu ihrer Kreditkarte geben, sind sie selber Schuld. Meine Kinder lasse ich nicht auf Tiktok», so Bireweich.

Auch der Tiktoker DeWinterthurer macht solche Matches: «Im ersten Monat habe ich damit 4000 Franken verdient. Es ist unglaublich, wie einfach man so Geld verdienen kann.» Seine grossen Spenden kämen hauptsächlich von anderen Creators, kleinere von Followerinnen und Followern. «Wenn ich bemerken würde, dass ein Follower mir plötzlich sehr viel spendet, würde ich nachfragen, was dahintersteckt. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass die Eltern mitverantwortlich sind», sagt DeWinterthurer.

Kann man solche «Geschenke» zurückfordern? Gemäss den Tiktok-Richtlinien können Geschenke, da sie automatisch und mit sofortiger Wirkung aktiviert werden, weder gegen Münzen noch gegen Geld zurückgegeben oder erstattet werden. Laut dem Konsumentenschutz handelt es sich bei den «Online-Geschenken» um Schenkungen zwischen den Tiktok-Nutzenden. Die Plattform übernehme dabei lediglich die Abwicklung. «Denkbar wäre vorliegend einzig eine Rückforderung der Schenkung aufgrund eines Irrtums», sagt Daniela Mauchle, Leiterin Recht. Dieser Irrtum müsste aber von den Schenkenden nachgewiesen und das Geschenk vom Beschenkten herausverlangt werden. «Dies ist aufgrund des geringen Werts der Geschenke wohl zu aufwendig.» Der Konsumentenschutz rät Nutzenden, sich vor dem Verteilen der «Online-Geschenke» gut über potenzielle Empfängerinnen und Empfänger zu informieren und nicht mehr Geschenke zu versenden, als sie sich tatsächlich leisten können.

Experten warnen

Laut Pascal Pfister, Geschäftsleiter Schuldenberatung Schweiz, gibt es bei solchen Online-Streams oder -Spielen stets ein Risiko, dass die Teilnehmenden in eine Sucht verfallen und mehr Geld ausgeben, als sie haben: «Dadurch, dass die Creators die Leute dazu motivieren, mehr und mehr zu spenden, ist es auch klar darauf ausgelegt, dass die Zuschauer mehr geben, als sie vielleicht ursprünglich geplant haben.»

Auch die Gruppendynamik spiele hier eine Rolle: «Wenn man als Community ein Ziel erreichen will, kann es sein, dass man deswegen emotionale Geldentscheide trifft. Davor ist stets Vorsicht geboten.» Pfister empfiehlt, Besitzerinnen und Besitzer einer Kreditkarte immer ein klares Limit festzulegen, das sie abbezahlen können.

Der Konsumentenschutz übt Kritik an der Rolle von Tiktok. «Die Geldsummen, die an diesen Matches ‹gespendet› werden, fliessen zu einem nicht unbeträchtlichen Teil an Tiktok zurück», sagt Maja Hornik, Leiterin Social Media. Mit dem neuen Währungsformat in Form von Planeten und Löwen habe Tiktok das Fundraising gamifiziert. «Damit trifft das Unternehmen natürlich den Nerv der vorherrschenden Zielgruppe von 18- bis 24-Jährigen.» Durch den Spassfaktor verhindere die Plattform, dass sich die Spenderinnen und Spender fragen, wofür sie bezahlen und wie viel genau an wen fliesst.

Das sagt Tiktok

Auf Anfrage sagt eineTiktok-Sprecherin, dass das Unternehmen bestrebt sei, ein sicheres und positives Umfeld für die eigene Community zu schaffen: «Wie wir in unseren Nutzungsbedingungen klarstellen, müssen Nutzerinnen und Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Live zu hosten und um Geschenke zu senden oder zu empfangen, und das gilt auch für Live-Matches.»

Dabei toleriere man kein betrügerisches Verhalten. «Wir ermutigen unsere Community, jedes potenziell unangemessene Verhalten über unsere In-App-Meldefunktion zu melden», so die Sprecherin.

