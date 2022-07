Ex-Bundeskanzler : «Mache hier ein paar Tage Ferien» – Schröder erneut nach Moskau gereist

Er mache in Moskau Ferien, so Schröder.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ist einem Bericht zufolge erneut nach Moskau gereist. Er sei in einem Hotel in der Innenstadt der russischen Hauptstadt abgestiegen, berichteten die Sender RTL und ntv am Montag. Auf die Frage, was er dort mache, sagte der Kanzler demnach: «Ich mache hier ein paar Tage Ferien. Moskau ist eine schöne Stadt.»