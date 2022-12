Reality-Star: Mia Madisson verzweifelt – ihr Vater ist seit Wochen spurlos verschwunden

1 / 5 Mia Madisson ist verzweifelt und bittet ihre Followerinnen und Follower um Hilfe. Instagram/shhhmadisson «Ich finde meinen Papa nicht mehr. Falls einer von euch ihn per Zufall sieht, schreibt mir sofort», so der Realitystar in ihrer Instagramstory. Und fügt an: «Ich bin um jede Hilfe dankbar.» Instagram/shhhmadisson Seit Juli habe sie nichts mehr von ihm gehört oder ihn gesprochen, er sei spurlos verschwunden. Instagram/shhhmadisson

Reality-Star Mia Madisson (25) macht sich grosse Sorgen um ihren Vater: Seit Juli hat sie nichts mehr von ihm gehört. «Damals hat er mich um Geld gebeten», so die Ex-Bachelor-Kandidatin gegenüber 20 Minuten. Seither herrscht Funkstille. «Jeden Tag ruft mich meine Tante weinend an, ich weiss mittlerweile nicht mehr, was ich tun soll.» Auch ihr Onkel, der in sehr engem Kontakt mit Mias Vater steht, wisse nicht, wo er sich aufhalte. Er halte sich oft an der Langstrasse auf und sie und ihr Ehemann Matteo hätten ihn dort vor einer Woche erfolglos gesucht.

Die Krux an der Geschichte: Mias Vater ist drogenabhängig. Am Dienstag hat sie sich bei der Polizei gemeldet. Diese will ihr aber keine Auskunft geben, so lange nicht bewiesen ist, dass sie die Tochter ist. «Und selbst, wenn ich vorbeigehen und mich ausweisen würde, ist es nicht sicher, dass ich Informationen über ihn erhalte, da es sich um eine erwachsene Person handelt und er sich allenfalls verweigert.»

Mia selbst trinkt einmal Alkohol

Die Beziehung zu ihrem Vater ist eine schwierige und instabile, seit sie sich zurückerinnern kann. «Er war schon immer abhängig. Ich selber trinke ja nicht einmal Alkohol – auch wegen meinem Vater», so Mia. Als nächster Schritt werde sie noch einmal mit Fotos durch die Langstrasse laufen und nach ihm fragen. Eine ihrer Bekannte habe ihn vor zwei Wochen dort gesehen. Seither fehlt aber jede Spur.

Mittlerweile versucht Mia, die bald auch in der zweiten Staffel von «Reality Shore» auf oneplus zu sehen sein wird, auch über einen Aufruf in ihrer Instagram-Story ein Lebenszeichen von ihrem Vater zu erhalten. «Falls jemand mein Papa sieht per Zufall, schreibt mir sofort, ich bin um jede Hilfe dankbar.»

Eine Vermisstenanzeige kann grundsätzlich von Bekannten, Verwandten oder auch Freunden aufgegeben werden, erklärt Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich. Die Polizei macht dann entsprechende Abklärungen um die gesuchte Person zu finden. Stellt sich jedoch heraus, dass die Person nicht gefunden werden möchte, darf die Polizei ihren Aufenthaltsort nicht bekannt geben. «Es ist tatsächlich so, dass man als erwachsene Person untertauchen kann, weil man so gesehen niemandem Rechenschaft schuldig ist», so Surber.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen