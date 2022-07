15 Jahre nach Ylenias Ermordung: «Mache mit der Stiftung weiter, damit Ylenia nicht in Vergessenheit gerät»

1 / 3 Vor 15 Jahren wurde Ylenia, welche heute eine junge Erwachsene gewesen wäre, entführt und ermordet. Privat Ein damals 28-jähriger Mann fand die Leiche von Ylenia in einem Wald in der Nähe von Oberbüren SG. Daniel Amann Bis heute führt Ylenias Mutter eine Stiftung zu Ehren ihrer verstorbenen Tochter. Nun kann bereits das vierte Spendenprojekt angegangen werden. VQH

Darum gehts Der Mord an der kleine Ylenia erschütterte heute vor 15 Jahren die Schweiz.

Ihr Mörder Urs Hans von Aesch nahm sich nach seiner Tat am selben Tag das Leben.

Die Mutter von Ylenia gründete kurz nach diesem furchtbaren Ereignis eine Stiftung.

Die Stiftung führt sie bis heute weiter und hat bereits Tausenden von Kindern in den Philippinen geholfen.

Mittlerweile 15 Jahre ist es her, dass die zum damaligen Tatzeitpunkt fünfeinhalbjährige Ylenia am 31. Juli 2007 zum letzten Mal gesehen wurde. Das Mädchen wollte eine im Appenzeller Hallenbad vergessene Shampoo-Flasche zurückholen. Sie kehrte jedoch nie mehr nach Hause zurück. Urs Hans von Aesch, ein in Spanien lebender, zum Tatzeitpunkt 67-jähriger Mann, hat Ylenia an jenem Tag entführt und anschliessend ermordet. Vor dieser Entführung hat er einen 46-jährigen Passanten angeschossen.

Am selben Tag verübte von Aesch in einem Wald bei Oberbüren SG Suizid, die Schusswaffe wurde neben seiner Leiche aufgefunden. Die menschlichen Überreste des Mädchens wurden am 15. September 2007 in einem Wald nahe der Autobahn A1 in Oberbüren SG gefunden. Laut den Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen wurde Ylenia mit Nitroverdünner vergiftet.

Zu Ehren von Ylenia

Ylenias Mutter, Charlotte Lenhard, errichtete im Oktober 2007 die Ylenia-Stiftung. Mit dieser Stiftung konnte sie bereits drei Projekte in den Philippinen verwirklichen. Auch 15 Jahre nach dem Mord an ihrer Tochter ist die Stiftung ein fester Teil ihres Lebens: «Ich mache mit der Stiftung weiter, damit Ylenia nicht in Vergessenheit gerät», sagt Charlotte Lenhard zu 20 Minuten. «Drei Schulen konnten wir bis heute auf lange Sicht verbessern, denn die drei Schulen haben nun eine Infrastruktur, mit der die Einheimischen die Bildungsqualität selbst finanziell aufrechterhalten können.»

Ziel der Stiftung sei, benachteiligten Kindern zu helfen. «2008 konnte ich das erste Projekt in den Philippinen noch nicht vor Ort besuchen – alles war mir damals noch zu nahe.» Im Jahr 2009 war Lenhard das erste Mal vor Ort. «Es war überwältigend zu sehen, mit welcher Dankbarkeit einem die Menschen begegnet sind.» Dies habe ihr Mut gegeben, um die Stiftung bis heute weiterzuführen.

Heute können alle die Primarschule absolvieren

Vor der Unterstützung der Ylenia-Stiftung durchliefen lediglich 60 % aller Schülerinnen und Schüler alle Klassen vom Kindergarten bis hin zur sechsten Klasse. «Die Kinder wurden von den Eltern aus den Klassen genommen, damit sie arbeiten gehen können. Nun kann jedoch jeder einzelne Schüler die Primarschule absolvieren.» Das nächste Projekt steht noch aus, klar ist jedoch, dass es wieder auf den Philippinen sein wird. Die Philippinen wurden eher zufällig als Spendendestination ausgesucht. «Solange ich weiterhin Geld bekomme, mache ich weiter», sagt Charlotte Lenhard weiter.