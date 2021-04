Sowohl der SCB als auch der EVZ starten verhalten in die Partie. Keine der beiden Mannschaften will hier früh einen Fehler machen und in Rückstand geraten. Nach rund der Hälfte des ersten Spielabschnitts gibt es dann auf beiden Seiten die ersten grossen Chancen, doch beide Goalies halten ihre Teams mit Paraden im Spiel. Beide Clubs können je ein Mal in Überzahl agieren, ohne allerdings wirklich zu überzeugen. Somit geht das 0:0 hier in Ordnung, es bleibt alles offen.