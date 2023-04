Elektrosmog: Machen uns E-Autos krank? Experten entwarnen

Frage von Nicolas ans Viva-Expertenteam:

Antwort:

Da können wir Dich beruhigen. Zwar wimmelt es im Internet von Befürchtungen. Aber so unwidersprochen es ist, dass sehr starke elektromagnetische Strahlung den Körper beeinflusst und dies wohl auch individuell zu spüren sein kann: Die in Elektroautos gemessene Strahlung ist gering und in der Regel nicht stärker als in Verbrennern – alle Grenzwerte werden deutlich unterschritten. Teils «strahlen» E-Autos sogar weniger.

Wir sind bei der Recherche auf etliche Tests von Fachleuten gestossen. Beispiele: In einem älteren Hybrid lag der Wert der elektromagnetischen Strahlung bei einem Drittel eines PCs. Im Fond fiel ein Hotspot – etwa so stark wie ein Haarföhn – auf: nicht vom Akku, sondern von den Lautsprechern. Ein Verbrauchermagazin hat fünf E-Autos geprüft: Der Elektrosmog fiel dabei maximal halb so stark aus, wie an Arbeitsplätzen erlaubt und in E-Versionen teils tiefer als in Verbrennern. Ein weiterer Test galt einem E-Auto und seinem Benzinbruder. Maximalwert im Elektroauto: ein Zehntel eines Kochherds respektive nur ein Hundertstel des Grenzwertes. Der Benziner lag im Schnitt zwar etwas tiefer, bei seinen Maximalwerten aber dann höher als das E-Mobil.