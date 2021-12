Edelsteine in Hautpflege: Diese Wirkung haben sie wirklich

Den Jade-Roller oder den Gua Sha Stein aus Rosenquarz kennen unterdessen wohl die meisten. Dass die gut gekühlten Tools aus Stein gegen geschwollene Augen und müde Haut helfen, lässt sich dabei nicht abstreiten – wie viel Effekt der Edelstein selbst auf seine Benutzerinnen und Benutzer hat, ist dabei eine andere Frage.

Gua Sha Steine kühlen gut und massieren die Haut – aber wie sieht es mit Edelsteinen aus, wenn wir sie in Hautpflegeprodukten benutzen? Pexels/Polina Kovaleva

Trotzdem schleichen sich in letzter Zeit fein gemahlene Heilsteine vermehrt in Cremes, Seren oder Peelings und sollen dort kleine Hautpflege-Wunder verbringen. Was ist dran? Wir haben mit Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie und ärztliche Leitung der Zürcher Dermanence Klinik gesprochen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Das bringen Edelsteine in Skincare wirklich

Frau Meli, wir kennen Amethyst, Rosenquarz und Jade als kühlende Gesichtsmassage-Tools. Immer häufiger kommen die Edelsteine aber auch in Pulverform in Hautpflegeprodukten vor. Können Edelsteine einen positiven Effekt auf die Haut ausüben?

Wissenschaftliche Daten, Untersuchungen oder Studien fehlen zu diesem Thema komplett. Aus dermatologischer Sicht ist bei Edelsteinen aller Art höchstens ein Peeling-Effekt vorstellbar. Aber – und das ist nicht zu vernachlässigen – sicher ist ein starker Placebo-Effekt bei Personen möglich, die an die Heilkräfte dieser Steine glauben.

Gibt es andersherum mögliche Risiken durch den Einsatz der Steine, etwa wenn sie nicht fein genug gemahlen sind?

Tatsächlich kaum. Was bei uns auf dem Markt zugelassen wird, wurde vorher auf seine Unbedenklichkeit geprüft – dazu gehört auch, dass die Nutzung trotz gewisser Peeling-Partikel sicher bleibt. Wer sich also an solche Pflegeprodukte herantasten will, muss wegen enthaltener Edelsteine keine Angst haben.

In letzter Zeit finden sich immer häufiger gemahlene Edelsteine in Seren und Cremes. Unsplash/Mathilde Langevin

Was ist mit Edelmetallen, etwa Gold?

Bei Gold nimmt man an, dass es antientzündlich und antioxidativ wirkt. Verlässliche Zahlen fehlen aber auch hier. Früher hat man Gold innerlich zur Behandlung von Rheuma oder der Autoimmunerkrankung Lupus eingesetzt. Das Metall hat sich allerdings negativ auf die Haut und das Blut ausgewirkt, daher greift man heute auf andere Behandlungen zurück. Natürlich gibt es aber einen Unterschied, ob man etwas im Körper hat oder es von aussen als Creme aufträgt.

Und Silber?

Silber benutzt man schon sehr lange. Das Metall wirkt antibakteriell und wird deshalb häufig in Akne-Cremes zur Behandlung von Neurodermitis oder in Wundauflagen eingesetzt. Hier gibt es Evidenzen, die die Wirkung beweisen. Allerdings muss man erwähnen, dass es nicht in Pulverform angewendet wird, sondern als sogenanntes kolloidales Silber, also Nanopartikel, die in Flüssigkeit aufgelöst sind.

Jetzt müssen wir weiter fragen! Was ist mit Diamantpulver?

Das ist noch mal etwas ganz anderes. Man setzt es schon lange für kosmetische Dermabrasionen ein, weil es eine gute Peeling-Wirkung hat. Die reflektierenden Partikel lassen die Haut ausserdem ebenmässiger und feiner aussehen – der berühmte Glow. In Peelings oder Cremes ergibt der Diamant in fein gemahlener Form also durchaus Sinn.

Diamantpulver verleiht der Haut den berühmten Glow. Unsplash/Fleur Kaan

Mit Klassikern auf der sicheren Seite

Fassen wir die Aussagen der Expertin kurz zusammen: Rubin, Rosenquarz, Bergkristall und Co. schaden in Pflegeprodukten zwar nicht, einen wissenschaftlichen Nachweis für ihren Nutzen gibt es allerdings auch nicht. Heisst: Wer dran glaubt, darf gern zugreifen. Alle anderen sollten sich zweimal überlegen, ob sie die übrigen Franken nicht in klassische, nachweisbar wirksame Inhaltsstoffe wie Retinol, Hyaluron, Vitamin C oder Niacinamid setzen.

