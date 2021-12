Zürich - «Machen uns Sorgen» – ÖV-Betriebe planen Ernstfall wegen Omikron

Noch bis am 1. Januar fährt Stadtbus Winterthur mit einem angepassten Fahrplan.

Coronabedingter Personalausfall führte in Winterthur zur Einstellung sowie zu Taktreduktionen vereinzelter Buslinien.

Noch bis am 1. Januar fährt Stadtbus Winterthur mit einem angepassten Fahrplan. Danach wird wieder das komplette Angebot fahren . Der Grund: Die personelle Situation hat sich nac h coronabedingten Ausfällen in den letzten Wochen leicht entspannt.

«Wir sind daran, einen Notfallplan zu erstellen»

Auch bei Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG (ZVO) ist man zurzeit daran, einen Notfallplan zu erstellen. «Wir sind in der glücklichen Lage, momentan keine Anpassungen vornehmen zu müssen und hoffen, dass das so bleibt», sagt René Bauert, Mitglied der Geschäftsleitung, gegenüber 20 Minuten.

Laut der Aargau Verkehr AG (AVA) verfügt man zurzeit über ausreichend Fahrpersonal. Mögliche Personalausfälle seien in der Einsatzplanung bis zu einem bestimmten Grad einkalkuliert. «Sollte diese Reserveschwelle überschritten werden, können wir kurzfristig auf ausgebildete Mitarbeitende, die primär in anderen Funktionen tätig sind, zurückgreifen», sagt Sprecher Michael Briner. Für AVA das schlimmste Szenario: die Reduktion des Fahrplans. «Dieser Schritt kommt für uns aber erst in Frage, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.»