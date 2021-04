Nachdem es am Osterwochenende in der Stadt St. Gallen zu Ausschreitungen und Gewalt gekommen ist, wird in den sozialen Medien zu neuerlichen Randalen aufgerufen. Die Polizei hat Kenntnis davon – und bereitet sich vor.

Dieser Aufruf kursiert zurzeit in den sozialen Medien: 10’000 Menschen sollen nach St. Gallen kommen, um Party zu machen. 20min/News-Scout

Darum gehts Steht St. Gallen die nächste Krawallnacht bevor? Aufrufe auf Social Media legen diesen Schluss nahe.

«Die Polizei hat eingesehen, dass wir in der Mehrzahl sind und wir uns nichts gefallen lassen», heisst es darin.

Die Stadtpolizei hat Kenntnis von den Aufrufen und bereitet sich auf neuerliche Ausschreitungen vor.

Die Stadt St. Gallen kommt nicht zur Ruhe: Nachdem es am Karfreitag zu Krawallen in der Innenstadt gekommen war, bei dem die Polizei mit Tränengas gegen die jugendlichen Randalierer vorging, sind für nächstes Wochenende weitere Ausschreitungen geplant.

Auf den sozialen Medien kursieren zahlreiche Aufforderungen, am Freitag, 9. April erneut nach St. Gallen zu kommen. «Lasst uns versuchen, 10’000 Leute aufzutreiben und mit ihnen die fetteste Party ever zu feiern. Mal schauen, ob sich die Polizei dann noch getraut aufzutauchen», heisst es in einem in Schweizerdeutsch verfassten Aufruf.

Und weiter: «Wir haben in St. Gallen Randale gemacht und das hat sich herumgesprochen. Die Polizei ist überfordert und sieht ein, dass wir in der Mehrzahl sind und uns nichts gefallen lassen.» Die Stadtpolizei St. Gallen hat Kenntnis von den Aufrufen: «Es handelt sich dabei um den dritten solchen Aufruf», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. «Gewisse dieser Aufforderungen rufen direkt zu Gewalt an Polizisten auf. Bei solchen Aufrufen ist nur schon die Weiterverbreitung strafbar.»

Polizei bereitet sich auf neuerliche Eskalation vor

Dementsprechend bereite sich die Stadtpolizei St. Gallen auf eine allfällige nächste Eskalation am Freitag vor. «Das fliesst in unsere Lagebeurteilung mit ein», sagt Kohler. Wer hinter diesen Aufrufen steckt, will die Stadtpolizei St. Gallen zurzeit nicht weiter kommentieren. Roman Kohler sagt dazu: «Es laufen polizeiliche Ermittlungen.»