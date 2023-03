Eishockey live: HCD – ZSC und EVZ – SCRJ

Mit einem 5:2-Sieg in Rapperswil gelang es dem EVZ gleich bei erster Gelegenheit, den Heimvorteil auf seine Seite zu ziehen. Mit einem dramatischen 4:3-Sieg, inklusive zwei Toren in den Schlussminuten, bestätigte der amtierende Meister diesen Vorteil sogleich und stellte in der Serie auf 2:0. Die St. Galler gaben aber mit dem wichtigen 4:1-Sieg am Sonntag ein Lebenszeichen. Mit einem Sieg heute würde Rappi den Heimvorteil wieder auf seine Seite bringen. Die Zuger ihrerseits könnten mit einem Heimsieg heute in der Serie womöglich wegweisend auf 3:1 stellen. Ob sich der Meister diese Ausgangslage noch nehmen lassen würde?