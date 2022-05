Billboard Music Awardy: Machine Gun Kelly trägt Maniküre für 30’000 Dollar

Eine Gel-Maniküre kostet durchschnittlich um die 70 Franken. Nicht so bei Machine Gun Kelly. Fast 30’000 Dollar blätterte der amerikanische Musiker für seine Maniküre für die Billboard Music Awards, die am 15. Mai in Las Vegas stattfanden, hin.

«Diese Nägel verkörpern perfekt den Glamrock-Stil von Machine Gun Kelly», erklärt Brittney Boyce, Gründerin von Nails of LA, den Look dem Magazin «Page Six».

Diamanten werden gespendet

Das kostspielige Nagelset wird nach dem Auftritt des Sängers an der Award-Show zu einer Kollektion von zehn Ringen in limitierter Auflage verarbeitet. Die Schmuckstücke sollen später auf der Webseite Marrow Fine erhältlich sein. Dabei wird der ganze Erlös aus dem Verkauf der Ringe an eine Wohltätigkeitsorganisation in Cleveland gespendet.