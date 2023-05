Bundesrat: Neue Führerausweisvorschriften gelten bald

Der Bundesrat setzt weitere Massnahmen zur Optimierung der Aus- und Weiterausbildung von Fahrzeuglenkern in Kraft.

Am Mittwoch hat er darum ein zweites Paket mit Massnahmen zu diesem Zweck in Kraft gesetzt.

Mit dem Ziel, die Aus- und Weiterausbildung von Fahrzeuglenkenden zu optimieren, hat der Bundesrat in einer Vernehmlassung von 2017 Massnahmen vorgeschlagen. Ein erstes Paket von Massnahmen wurde seither bereits umgesetzt: Kernpunkte waren etwa die Kürzung der Weiterausbildung während der Probezeit auf einen Tag und die Möglichkeit, den Lernfahrausweis für Personenwagen bereits mit 17 Jahren zu erwerben. Nun setzt der Bundesrat das zweite Paket in Kraft, wie er am Mittwoch mitteilt.