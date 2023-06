Drei Start-up-Profis beantworten deine Fragen zur Selbständigkeit

Michele Blasucci, der Chef und Gründer des Portals Startups.ch, wird ebenfalls am Live-Talk teilnehmen. Er berät Jungunternehmerinnen und -unternehmer bei der Gründung ihrer Firma.

Aike Festini versuchte, mit dem Start-up Lookabox die Lieferbranche umzukrempeln – und scheiterte. Nun nimmt sie am Start-up-Talk von 20 Minuten teil.

20 Minuten veranstaltet am Donnerstag, 15. Juni, einen Live-Talk zum Thema Start-ups.

Was sind die Gefahren beim Weg in die Selbstständigkeit? Wie gründet man ein Start-up? Und wie wird man erfolgreicher Unternehmer oder erfolgreiche Unternehmerin? Am Donnerstag, 15. Juni, um zwölf Uhr findet ein Live-Talk mit drei Start-up-Profis statt. Sie werden diese und weitere Fragen der Leserschaft beantworten.