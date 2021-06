Mögliche Nebenwirkungen - Machst du nach der Impfung einen Tag blau?

Mittlerweile sind in der Schweiz 6,7 Millionen Impfdosen verabreicht worden.

Der Impfturbo in der Schweiz läuft: Rund 6,7 Millionen Impfdosen wurden bisher insgesamt verabreicht. Weit mehr als zwei Millionen sind mittlerweile vollständig geimpft. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt, muss allerdings mit Nebenwirkungen rechnen.

Vor allem nach der zweiten Dosis fallen die unerwünschten Symptome tendenziell stärker aus. Neben Schmerzen an der Einstichstelle treten bei etwa der Hälfte der Geimpften Müdigkeit und Kopfschmerzen auf. Bei einem Drittel machen sich Muskelschmerzen oder ein Fiebergefühl breit. Viele haben aber auch einfach ein Grippegefühl.

Wer sich also impfen lässt, hätte Grund, zuhause zu bleiben und sich von der Arbeit krankschreiben zu lassen – obwohl man vielleicht gar keine grossen Nebenwirkungen hat. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die Impfung dazu genutzt, blau zu machen? Du hattest also kaum oder gar keine Nebenwirkungen, hast dich aber trotzdem von der Arbeit abgemeldet, um mal wieder einen oder zwei Tage frei zu haben? Erzähle uns anonym von deinem Blaumachen dank der Impfung in diesem Formular: