Zwei tote Jugendliche in Zollikerberg : «Macht besser euch selbst reich als die Dealer»

Darum gehts In Zollikerberg sind am 16. August zwei 15-Jährige tot gefunden worden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass einer der beiden 15-Jährigen mehrere Medikamente im Blut hatte.

Stiefvater ZH Beats sagt, Medikamente und Drogen würden nur falsche Glücksgefühle bringen. Zurück bleibe Armut und Leid.

Zwei Jugendliche sind am 16. August tot in der Wohnung des Zürcher Rappers ZH Beats in Zollikerberg gefunden worden. Im Blut seines 15-jährigen Stiefsohns ist eine Mischung von verschiedenen Medikamenten gefunden worden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Es handelt sich laut der «gut informierten Quelle» um ein morphiumhaltiges Krebsmedikament und das Benzodiazepin Xanax. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht dazu geäussert.

Nun hat sich ZH Beats zu Wort gemeldet. In einem Post auf Instagram wendet er sich an alle jungen Leute. Egal, wie cool dass das wirke, wenn Rapper ohne Überlegen über Medikamente und Drogen rappen würden. «Die Substanzen bringen euch zuerst nur falsche Glücksgefühle, die so schnell wie sie gekommen wieder weg sind. Im Anschluss bleibt nur Armut, Depression, Leid und Tod.»

Sie alle hätten eine grosse und schöne Zukunft vor sich, auch wenn es im Moment nicht so aussehe. Er sei früher selbst in einem Loch gewesen und nur herausgekommen, weil er hart an seinem Ziel gearbeitet und mit Drogen aufgehört habe. «Glaubt mir, dieser Scheiss macht nur euer Leben kaputt. Erspart euren Familien das Leid.» Er sei da, wenn jemand reden möchte. «Macht besser euch selbst reich als geldgierige Pharmakonzerne und Dealer.»