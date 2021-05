Etwas dagegen haben natürlich die Genfer, die diese Best-of-5-Serie noch drehen wollen. Es wäre übrigens das erste Mal, dass eine Mannschaft eine solche Serie nach einem 0:2-Rückstand noch wenden könnte. Dafür braucht es aus Sicht der Westschweizer zwingend einen Sieg. Und für einen Sieg braucht es bekanntlich Tore. In der ohnehin schon umkämpften und torarmen Serie schossen die Genfer nur gerade ein Tor in zwei Spielen. Das liegt auch an Zugs Goalie Leo Genoni, der in dieser Serie eine überragende Fangquote von 98,18 Prozent aufweist. Ob diese Quote nach dem Spiel etwas runtergedrückt wird?