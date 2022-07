Karabach – FCZ: Chancenloser FCZ kassiert gegen Karabach ein Gegentor

So oder so: Der FCZ wird drei Quali-Runden absolvieren. Sollte er alle Spiele gewinnen, steht der Verein in der Gruppenphase der Königsklasse. Bei einer Niederlage gegen Karabach spielt man in der dritten Runde zur Europa-League-Quali – dort benötigt es zwei Siege in den Duellen. Geht auch das erste Europa-League-Quali-Duell verloren, spielt man in der entscheidenden Runde um die Conference League. Kompliziert, ja. Aber einfach gesagt: Gewinnt der FCZ nur ein Quali-Duell ist man sicher für einen Wettbewerb qualifiziert. Wird Karabach ausgeschaltet, steht man schon sicher in der Conference League.