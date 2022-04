FCZ – YB: Gnadenloser FCZ – Ceesay nutzt die erste Chance zur Zürcher Führung

33' Die Zürcher erobern an der Mittellinie den Ball. Marchesano lanciert mit einem Steilpass Ceesay. Was für ein Sprint des Zürcher Stürmers! Er überläuft den letzten YB-Verteidiger und zieht aus spitzem Winkel ab. Der Schuss passt haargenau in die weite Ecke. Es ist der fünfzehnte Saisontreffer für den FCZ-Stürmer. In den letzten Minuten haben sich die Zürcher mächtig gesteigert und zeigen sich nun gnadenlos effizient. Gleich der erste Schuss landet im Tor.