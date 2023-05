Bundeshaus: Unter diesen Bedingungen soll Weitergabe von Waffen möglich sein

Im März stritt der Nationalrat schon heftig über Waffenlieferungen in die Ukraine. Nun ist ab Ende Mai der Ständerat am Zug. Heute informiert die vorberatende Kommission des Ständerates über ihre Haltung zu den Waffenexporten.

Mit verweis auf die Neutralität hat der Bundesrat bisher sämtliche Waffenlieferungen in die Ukraine untersagt. Es ging dabei nie um die Frage, ob die Schweiz direkt Waffen liefert, sondern immer um die Weitergabe von Waffen, die ursprünglich in der Schweiz produziert wurden. Deutschland, Dänemark oder auch Spanien würden diese gerne an die Ukraine abgeben.