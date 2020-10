Ausserdem gibts beim Streamingdienst eine Miniserie, in der eine Schachspielerin sich in der männerdominierten Szene durchsetzen will.

«Barbaren»

Aufstand und Schlacht

Schütter sieht Parallelen zur Gegenwart

Wie David Schütter in einem Pressestatement erklärt, sei die Perspektive das Besondere an «Barbaren», vieles wurde von römischer Seite überliefert.

«The Queen’s Gambit»

«In der Weltgeschichte war alles ein Männerclub. Ich liebe Beth dafür, dass sie ausserhalb davon existiert und nicht versteht, was ihr Geschlecht mit ihrer Unabhängigkeit zu tun haben soll», so Anya Taylor-Joy gegenüber dem «Observer».

Zwischen Sucht und Genialität

Beth wird in den 1950er-Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky gross, wo sie eine Abhängigkeit von den Beruhigungsmitteln, die man ihr verabreicht, entwickelt. Als sie ihre Leidenschaft fürs Schachspielen entdeckt, nimmt sie sich vor, die männerdominierte Schachwelt aufzumischen und eines Tages an der Weltmeisterschaft in Russland teilzunehmen.