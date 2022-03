Macht ein Plug-in-Hybrid für mich Sinn?

Frage von Jürg ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Die Palette an Antriebstechnologien ist heute enorm gross: vom klassischen Diesel oder Benziner über verschiedene Formen der Elektrifizierung bis hin zu Fahrzeugen mit Brennstoffzellen- oder CNG-Antrieb steht alles in den Showrooms der Schweizer Garagisten. Welche Antriebstechnologie die geeignete ist, hängt vom persönlichen Mobilitätsverhalten ab und ist sehr individuell. Es ist die Aufgabe des Garagisten als Mobilitätsberater, gemeinsam mit dir das passende Antriebskonzept zu definieren.

Können Plug-in-Hybrid-Modelle, sogenannte PHEV, für die du dich ja auch interessierst, zuhause und am Arbeitsplatz aufgeladen werden, eignen sie sich mit elektrischen Reichweiten von rund 50 Kilometern gut zum Pendeln. Für deine übliche Tagesdistanz von 28 Kilometern reicht es sogar aus, wenn du deinem Fahrzeug jeweils zuhause über Nacht einen Aufenthalt an der Ladestation gönnst. So profitierst du vom günstigen Nachttarif für den Strom – ausser du hast eine eigene Solaranlage auf dem Dach, dann kann es Sinn machen, dass du auch während der Mittagspause deinen eigenen Strom tankst.

Geh daher am besten zum Garagisten deines Vertrauens: Er wird als kompetenter Mobilitätsberater zusammen mit dir eine seriöse Bedarfsanalyse machen und kann dir dabei auch die Vor- und Nachteile der einzelnen Antriebstechnologien genauer erläutern. Der AGVS bietet seinen Mitgliedern dafür extra umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, damit sie trotz der Fülle an Antriebstechnologien auch in diesem Bereich «fit» bleiben und die Kunden umfassend beraten können.