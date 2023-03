Credit Suisse: So lief die Mega-Übernahme durch die UBS ab

1 / 4 Am Sonntag informierten Bund und Nationalbank über die Übernahme der CS. 20min/Anna Bila Angestossen hatte die Verhandlungen zwischen UBS und CS unter anderem Thomas Jordan, Präsident der Nationalbank. REUTERS Zentrale Figuren bei den Verhandlungen waren CS-VR-Präsident Axel Lehmann (links) und Colm Kelleher, sein Amtskollege bei der UBS. REUTERS

Darum gehts Die Übernahme der CS durch die UBS wurde in einem Höllentempo abgewickelt, um die Märkte zu beruhigen.

Demnach gibt es nur einen Gewinner aus der Situation – die UBS. «Es war ein Angebot, das man nicht ablehnen kann», sagt ein Insider.

Für Kritik von CS-Investoren aus dem Nahen Osten sorgte das Notrecht, das angewendet wurde.

«Das ist keine Rettungsaktion. Das ist eine kommerzielle Lösung», sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Sonntagabend, als die Übernahme der CS durch die UBS beschlossene Sache war. Sie ist eine der Schlüsselfiguren hinter dem Deal, für welchen die «Financial Times» einen umfassenden Hintergrundbericht veröffentlicht hat. Diesen geben wir hier in Teilen wieder.

«Dreigestirn» rief an den Verhandlungstisch

Demzufolge soll das «Dreigestirn» aus Nationalbank, Finanzmarktaufsicht (Finma) und dem Finanzdepartement am Mittwoch sowohl CS-VR-Präsident Axel Lehmann, der gerade in Saudiarabien weilte, wie auch CEO Ulrich Körner für ein Konferenzgespräch aufgeboten haben. Dabei, so die «Financial Times», wurde den beiden unmissverständlich mitgeteilt, dass die UBS die CS übernehmen müsse und dies noch am Sonntag weltweit kommuniziert werden müsse, bevor die asiatischen Börsen öffnen. «Dies ist nicht optional», sei ihnen laut einem Insider mitgeteilt worden.

Das «Dreigestirn» hatte parallel zur CS auch die UBS kontaktiert und sie aufgefordert, einen Plan zur Rettung der Konkurrentin CS auszuarbeiten. «Eine Auflösung der CS wäre für das Finanzsystem katastrophal gewesen und hätte die Gefahr einer weltweiten Ansteckung mit sich gebracht», so ein Insider auf Seiten der UBS. «Dadurch wären auch unsere Interessen gefährdet gewesen. Also sagten wir, dass wir unter den richtigen Umständen helfen würden.»

Bis Montagmorgen sollte Deal stehen

Zuvor hatte das Finanzdepartement eine 50-Milliarden-Garantie für die strauchelnde Grossbank gesprochen, um sie vor Finanz-Geiern zu beschützen. Doch das Geld reichte nicht aus, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen – und als Ammar Al Khudairy, Vertreter des CS-Mehrheitsaktionärs Saudi National Bank, sagte, man werde keinesfalls weiteres Geld einschiessen, stürzte die Aktie erst recht ab.

In dieser Situation trafen sich die Vertreter der beteiligten Parteien am Donnerstag in Zürich. «Es war klar, dass die Landesregierung Druck machen würde, um unter allen Umständen bis Montagmorgen eine Lösung zu haben», so ein Insider aus dem Umfeld der CS. «Dies, um die Interessen des Landes und die des globalen Bankensektors zu schützen.» Dabei stand auch die Schweiz unter grossem Druck, um eine globale Panik an den Märkten zu verhindern, vor allem von Seiten Frankreichs und der USA. US-Finanzministerin Janet Yellen soll sich mehrmals telefonisch bei Keller-Sutter gemeldet haben.

«Sie wollten uns beim Preis killen»

Beide Banken sperrten sich zunächst gegen die Fusion – und versuchten, für sich möglichst gute Konditionen herauszuschinden. «Sie versuchten, uns beim Preis zu killen», so eine CS-Quelle gegenüber dem Wirtschaftsblatt, «und wir versuchten, möglichst einen Spitzenpreis herauszuschinden.» Doch die Zeit drängte – mit Black Rock war ein weiterer Bieter am Horizont aufgetaucht, der im Kauf der maroden CS ein Geschäft witterte. Der weltgrösste Vermögensverwalter hatte bereits 2009 mit dem Kauf der Bank BGI, der Investment-Sparte von Barclays, ein gutes Geschäft gemacht. Ein Team von Spezialisten flog deswegen nach Zürich und analysierte stundenlang alle Optionen.

Eine Übernahme durch den US-Investor, wenn auch nur wie vorgeschlagen von Teilen, wäre allerdings nicht im Sinne der Regierung gewesen. Auch ein Vorschlag der CS bezüglich einer Minderheitsbeteiligung wurde verworfen. Ausserdem hatte Larry Fink, Chef von Black Rock, keine Lust, es sich mit der UBS zu verderben, einer der grössten Kundinnen des US-Unternehmens. So zog sich Black Rock schliesslich wieder zurück.

Widerstand und Kritik aus Saudiarabien

Nach zähen Verhandlungen, die sich über den ganzen Samstag hinzogen und bei denen immer neue Deadlines gesetzt wurden, teilte CS-VR-Chef Lehmann seinem UBS-Kollegen Colm Kelleher und den involvierten Behörden mit, dass der von der UBS vorgeschlagene Deal inakzeptabel sei. Zugleich übermittelte Lehmann die Unzufriedenheit der drei grössten Aktionäre, zwei aus Saudiarabien und einer aus Katar, die einen «fairen Preis» sowie die Möglichkeit einer Mitsprache sehen wollten. Das konnte auch als Drohung verstanden werden, da die drei auch bei der UBS Grosskunden waren.

Daraufhin rief Kelleher – der sich als Ire auf das St. Patrick’s-Day-Wochenende mit einem Rugby-Länderspiel Irland gegen England und en paar Pints im Pub gefreut hatte – Lehmann wieder an, um ihn das Angebot über eine Milliarde Franken für die ganze Gruppe mitzuteilen, was etwa 25 Rappen pro Aktie entsprach – wesentlich weniger als der Schlusskurs von 1,86 Franken am Freitag. Die Regierung teilte der CS mit, sie werde das Gesetz per Notrecht entsprechend anpassen, um eine Mitsprache der Aktionäre bei beiden Grossbanken zu verhindern.

Die CS-Entscheidungsträger waren ausser sich und weigerten sich, zu unterzeichnen. Auch die Investoren aus dem Nahen Osten waren erbost: «I hr macht euch über Diktaturen lustig und ändert dann selbst übers Wochenende das Gesetz. Wo ist denn nun der Unterschied zwischen Saudiarabien und der Schweiz?», soll eine den nahöstlichen Shareholdern nahestehende Person gesagt haben.

«Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann»

Daraufhin verstärkte das «Dreigestirn» aus Nationalbank, Finma und Finanzdepartement den Druck und drohte der CS, den Verwaltungsrat zu entmachten, wenn dieser nicht unterschreiben würde. Die UBS wurde dringend ermahnt, den Preis anzupassen. Daraufhin verbesserte die Bank die Offerte auf 3,25 Milliarden, bedingte sich aber mehr staatliche Unterstützung heraus.

Das Angebot war für die UBS aber immer noch so vorteilhaft, dass es ein Mitglied des Verhandlungsteams in Anlehnung an den «Paten» ein «Angebot, das man nicht ablehnen kann» nannte. Bei der CS hingegen brauchte man die Worte «inakzeptabel» und «unverschämt» sowie «eine völlige Missachtung der Unternehmensführung und Aktionärsrechte». Doch schliesslich akzeptierte die CS das Angebot zähneknirschend.

Als Karin Keller-Sutter dies erfuhr und die tagelange Anspannung von ihr abfiel, soll sie einen Seufzer der Erleichterung ausgestossen haben, berichten Insider. Rasch wurde eine Presskonferenz anberaumt. «Der Zusammenbruch einer systemrelevanten Bank hätte schwere Verwerfungen nach sich gezogen», sagte die Magistratin an der PK. Und während CS-Lehmann Twitter teilweise für das Desaster verantwortlich machte, nannte Kelleher den Sonntag einen «historischen Tag, von dem man hoffte, dass er nie kommen würde.»

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.