In einem neuen Instagram-Post zeigt die kanadische Influencerin Francesca Farago, wen sie derzeit am liebsten küsst: Die britische Reality-TV-Frau Demi Sims.

Macht Francesca Farago hier ihre neue Beziehung Insta-offiziell?

Darum gehts Die kanadische Influencerin Francesca Farago (27) wurde als Protagonistin in der Netflix-Serie «Too Hot To Handle» bekannt.

In der Reality-Show aus 2020 ging es darum, die wahre Liebe zu finden, ohne sich körperlich anzunähern.

Kandidatin Francesca Farago und der 23-jährige Australier Harry Dowsey verliessen die Show als Paar.

Jetzt hat Francesca offenbar eine neue Liebe gefunden: Die britische Reality-TV-Darstellerin Demi Sims (24)

Im vergangenen Sommer waren die Kanadierin Francesca Farage (27) und der Australier Harry Jowsey (23) kurz mal ein Netflix-Traumpaar: Die beiden lernten sich bei «Too Hot To Handle» kennen, einer Reality-Show, in der es darum ging, die wahre Liebe zu finden, ohne sich körperlich anzunähern. Kandidatin Francesca und Harry – die sich nicht sonderlich gut an die Regeln der Show hielten – verliessen die Sendung als Paar und waren später sogar kurz verlobt.

Der Autritt bescherte beiden viel Aufmerksamkeit, besonders Influencerin Francesca, die mittlerweile auf Instagram ganze 4.8 Millionen Followerinnen und Follower angesammelt hat. Das Liebesglück dauerte allerdings nicht lange an: Die Dreharbeiten dauerten bis im April 2019, die Trennung wurde im Juni 2020 bekannt.

Frankie findet eine neue Liebe

Nun ist Francesca «Frankie» Farage, wenn man dem Insta-Liebestaumel denn glauben darf, wieder glücklich – mit TV-Star Demi Sims (24). Demi gehört zur Cast der britischen Reality-Show «The Only Way Is Essex», kurz «TOWIE» auf ITVBe und ist die erste bisexuelle Darstellerin der seit 2010 laufenden Sendung.

Demi und Frankies erstem offiziellen Insta-Kussbild während eines Influencerinnen-Trips in Mexiko sind schon einige Liebesbekundungen via Insta-Storys vorausgegangen: Demi teilte etwa Knutschvideos aus einem Club und ein Foto eines Teddybären und von Blumen und schrieb dazu: «Ich kann mich so glücklich schätzen. Danke Baby @FrancescaFarago».