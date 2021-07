Macht Helene Fischer jetzt doch einen Song mit Capital Bra?

«Wer weiss» : Macht Helene jetzt doch einen Song mit Capital Bra?

Fünf Mal hat die Schlagersängerin dem Rapper wegen einer Zusammenarbeit bereits eine Absage erteilt. Nun äussert sich der Musiker erneut – und gibt die Hoffnung nicht auf.

«Capital Bra und Helene Fischer veröffentlichen einen gemeinsamen Song» – so oder so ähnlich würde die Schlagzeile lauten, die sich der Rapper scheinbar so sehnlichst wünscht. Capital Bra hat in der Vergangenheit nie ein Geheimnis um seine Begeisterung gegenüber der Schlagerkönigin gemacht. Fünf Mal hat er die Sängerin schon nach einer Zusammenarbeit gefragt, fünf Mal blitzte er ab. Er rief seine Fans sogar dazu auf, Helene Fischer mit Nachrichten zu bombardieren. Das Ziel: ein gemeinsamer Song.