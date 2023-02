Ski-WM: Marco Odermatt mit Klartext über die Kombination

Der Schweizer nutzte den Super-G mehr als Training für das Rennen am Donnerstag.

Doch so weit sollte es nicht kommen. Odermatt schied im Super-G kurz vor Schluss aus, Rogentin verlor Zeit auf die besten Techniker Pinturault und Schwarz. Statt Gas im Slalom gaben die beiden Schweizer am Nachmittag im Zielraum Auskunft zur Kombi – und hielten sich mit ihrer Kritik am aktuellen Format nicht zurück.