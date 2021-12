Volle Intensivstationen – «Macht keinen Sinn, wenn Patienten gegen ihren Willen auf IPS kommen»

Etwa die 75-jährige Massnahmen-Kritikerin Elisabeth Vetsch und ihr Mann liegen schwer an Corona erkrankt im Spital – auf Intensivpflege verzichten sie.

In der fünften Welle lagen viele ungeimpfte Covid-Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation. Möglich ist jedoch, dass manche von ihnen gar keine Intensivpflege gewollt hätten.

Wer sich nicht impfen lassen wolle, sollte sich auch Gedanken darüber machen, was im Falle eines schweren Verlaufs passiere und könnte dies in einer Patientenverfügung festhalten, sagt SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen.

Auf manchen Intensivstationen (IPS) hat es keinen Platz mehr – das Personal kämpft mit einer Flut von ungeimpften Covid-Patientinnen und -Patienten. Möglich ist jedoch, dass manche von ihnen gar keine Intensivpflege gewollt hätten. Etwa die 75-jährige Massnahmen-Kritikerin Elisabeth Vetsch und ihr Mann liegen schwer an Corona erkrankt im Spital – auf Intensivpflege verzichten sie.

«Will nicht unselbständig weiterleben»

Auch seien mit fortschreitendem Alter die Aussichten auf Heilung nicht gut, sagt M. R. «Ich will nicht unselbständig weiterleben und mich füttern und wickeln lassen müssen.» Auch S. H.* zieht einer Behandlung auf der IPS den Tod vor. «Ich würde in meiner Patientenverfügung im Falle einer Covid-Erkrankung alle lebenserhaltenden Massnahmen ablehnen», sagt die 61-jährige Hausfrau.

Neben ungeimpften Personen lehnen auch einige Geimpfte lebensverlängernde Massnahmen ab. «Meine Schwiegermutter ist doppelt geimpft sowie geboostert und hat sich in ihrer Patientenverfügung explizit gegen lebenserhaltende Massnahmen entschieden, sollte sie einen schweren Verlauf haben», sagt N. F.* aus Zürich.

«Ein wichtiges Mittel»

Ein Wundermittel gebe es in dieser Pandemie nicht, sagt Carigiet. «Kann die Patientenverfügung die Leute aber dazu motivieren, sich genauer mit dem eigenen Tod zu befassen, könnte dies die Intensivstationen wie auch die Angehörigen entlasten.» Auf keinen Fall dürften dabei jedoch nur Ungeimpfte im Fokus stehen. «Ungeimpfte Patienten im Spital anders zu behandeln als Geimpfte, würde ein Spital ‹zerreissen›.»

«Gegen den Willen auf IPS»

Auch die Politik sieht Handlungsbedarf. «In der jetzigen Pandemie wären Patientenverfügungen erst recht hilfreich», sagt SVP-Nationalrätin Verena Herzog. Es sei für das Spitalpersonal entlastend, wenn es wisse, wie weit Covid-Infizierte, aber auch andere Patientinnen und Patienten in der Behandlung gehen wollten. «Es macht ja keinen Sinn, wenn Patienten auf die IPS gekommen sind, die das gar nicht gewollt hätten.» Dies gelte nicht nur für den Fall einer Covid-Erkrankung. So solle es angesichts der angespannten Lage auch nicht soweit kommen, dass zum Beispiel ein Herzpatient entgegen seines Wunsches auf der IPS behandelt werde.

«Die Möglichkeit der Patientenverfügung muss jetzt breit kommuniziert werden», so Herzog. Ob das Bundesamt für Gesundheit der richtige Absender wäre, sei zu diskutieren. «Vielleicht müssten die Hausärztinnen und Hausärzte eine Kampagne starten.»

Auch Flavia Wasserfallen, SP-Nationalrätin und Präsidentin des Dachverbands Schweizerischer Patientenstellen, sagt: «Diese Gesundheitskrise zeigt uns einmal mehr, wie wichtig es ist, mit einer Patientenverfügung die eigene Selbstbestimmung zu stärken und den Wunsch festzuhalten, welche Behandlung gewünscht oder abgelehnt wird.» Wer sich nicht impfen lassen wolle, sollte sich auch Gedanken darüber machen, was im Falle eines schweren Verlaufs passiere und könnte dies in einer Patientenverfügung festhalten.

Patientenverfügungen hätten zugenommen

Die Bevölkerung zum Ausfüllen einer Patientenverfügung zu bewegen, trifft aber auch auf Skepsis. «Jetzt würde ich mich gegen lebensverlängernde Massnahmen entscheiden, weil ich sowieso gesund bin», so R. S.*, der nicht geimpft ist. So dachten wohl viele Menschen, vermutet der 27-jährige Elektriker aus dem Kanton Aargau. «Ich glaube aber nicht, dass man wirklich darauf verzichten will, wenn es soweit ist – gerade wenn man jung ist.» Darum mache er jetzt noch keine Patientenverfügung.