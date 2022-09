Trockene Lippen: Macht Lippenpomade süchtig?

Scharfer Wind, kalte Temperaturen, trockene Heizungsluft – dass Lippen spröde und rissig werden, sobald der Winter naht, ist nicht zu vermeiden. Es muss eine reichhaltige Lippenpomade her. Aber die macht dich abhängig und deine trockenen Lippen auf die Dauer immer rissiger, oder? Zeit, ein für alle Mal zu klären, wie viel wirklich am Mythos dran ist. Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie und ärztliche Leitung der Zürcher Dermanence Klinik , weiss es.

Entlarvt mit Einschränkung

Wir starten direkt mit einer Entwarnung: «Nein, Lippenpflegeprodukte machen nicht süchtig.» Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, wie die Expertin erklärt: «Unsere Lippen haben nur sehr wenig Talgdrüsen und keine Schweissdrüsen. Dementsprechend werden sie, verglichen mit dem Rest unseres Körpers, sehr schnell trocken.» Cremen wir unsere Lippen nicht ein, kennen wir das Gefühl und wundern uns nicht weiter darüber.

«An den Glanz, die Geschmeidigkeit und das pralle Gefühl der Lippen nach dem Auftragen einer Lippenpflege gewöhnt man sich aber gern», so Dr. med. Meli. Und kaum lässt es nach, ist das Gefühl rauer, trockener Lippen allgegenwärtig.

Wir fassen noch mal zusammen: Deine Lippen werden nicht trockener, wenn du sie regelmässig pflegst. Es wird sich aber vermutlich so anfühlen. Das ist blöd – aber immer noch deutlich besser als ein tatsächlich kaputter Kussmund, der ungeschützt durch die Kälte muss. Gönn dir die x-te neue Pflege also ruhig und zeige deinen Lippen in der kühlen Jahreszeit ein bisschen Liebe.