Erling Haaland

Macht Meditation ihn zu diesem Stürmer-Monster?

BVB-Wunderkind Erling Haaland gibt in einem seltenen Interview Einblicke in sein Leben.

Stürmer Erling Haaland schlug bei Borussia Dortmund dermassen ein, dass dem 19-Jährigen zwischenzeitlich gar ein Interview-Verbot verpasst wurde. Alle wollten mit dem Jungspund reden, der in seinen ersten sechs Bundesliga-Spielen unglaubliche neun Mal eingenetzt und PSG im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im Alleingang mit einer Niederlage (1:2) zurück nach Frankreich geschickt hatte.

In einem Video vom BVB beantwortet er Fragen von Fans und gibt dabei Einblicke in seine Matchvorbereitung, in seine Freundschaften im Team und seine deutschen Sprachkenntnisse.