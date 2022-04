Fribourg gewinnt in Lausanne – Zug steht im Halbfinal – HCD zieht Kopf aus Schlinge, ZSC vor dem Aus

Der EV Zug gewinnt in Lugano 5:3 und ist als erstes Team im Halbfinal. Da die Lakers in Davos 0:2 verlieren, sind sie noch nicht durch.

Lugano - ZUG 3:5 (Serie 0:4)

Die 3:0-Führung für den Meister und Anwärter auf die Titelverteidigung überraschte vor dem Spiel am Donnerstag nicht – zumindest vom Papier her. So klar war die Serie bisher nicht, Lugano konnte über weite Strecken mithalten und den EVZ fordern. Einmal schafften die Zuger den Unterschied erst in der Verlängerung, zweimal im letzten Drittel. Für Lugano hiess es am Donnerstagabend: verlieren verboten. Ansonsten stünden die Ferien bereits vor der Tür. Doch die Luganesi hatten bereits nach 17 Sekunden Glück, dass Simion seinen Abschluss nicht verwertete.

Besser machte es Kovar in der 5. Minute im Powerplay: Er verwertete einen Abpraller von Schlegel, der zuvor wieder gegen Simion abgewehrt hatte. Ebenfalls in Überzahl stellte Hansson auf 2:0 (17.). Und nur 22 Sekunden später war es Müller, der auf 3:0 erhöhte – die Vorentscheidung? Lugano wechselte den Keeper, von Schlegel zu Fatton. Aber auch er musste sich bald geschlagen geben, Senteler überwand ihn in der 27. Minute.

Bei Lugano machten sich Auflösungserscheinungen bemerkbar, Herzog markierte das 5:0 kurz nach Spielhälfte. Die Luganesi schossen durch Wolf (49.), Fazzini (51.) und Alatalo (53.) noch drei Treffer, es wurde kurz nochmals spannend. Aber letztlich reichte es Zug zum Sieg. Der EVZ steht somit im Halbfinal.

Davos - Lakers 2:0 (Serie 1:3)

Mit so einer klaren Serie hatten wohl die wenigsten gerechnet. Und so klar waren die drei ersten Partien auch nicht. Denn die Bündner hatten ihre Chancen. Nur war Rappi einfach effizienter und kaltblütiger. Konnte der HCD das Momentum noch einmal auf seine Seite hieven? Der Beginn war verheissungsvoll, aber die Führung gabs erst in der 12. Minute: Zweimal versuchte sich Stransky an Lakers-Goalie Nyffeler, aber erst beim dritten Mal stocherte der Davoser den Puck rein.

Doch zu Beginn des Mitteldrittels schwächte sich der HCD selber: Nygren checkte Forrer gegen den Kopf, der Davoser kassierte eine 5-Min-Matchdisziplinarstrafe. Der Schwede kehrte also nicht zurück und die Lakers durften 5 Minuten im Powerplay spielen. Aber die Lakers konnten die Chance nicht nutzen. Auch in der Folge wollte der Puck nicht rein, trotz mehrerer Überzahlmöglichkeiten, nach 40 Minuten lag Rappi noch immer hinten. In der 53. Minute verlor Zgraggen im eigenen Drittel die Scheibe, die Lakers trafen aber das Tor nicht, Verteidiger Zgraggen machte sich auf nach vorne und traf dort zum 2:0. Für Zgraggen war es das erste Saisontor, in der Regular Season hatte er nie getroffen. Bei diesem Resultat blieb es, Davos muss noch nicht in die Ferien.

ZSC Lions - Biel 1:3 (Serie 2:3)

2:0 hatten die Bieler in der Serie bereits geführt, die Zürcher schienen geschockt. Aber die Lions erinnerten sich an ihre Tugenden und standen in den letzten beiden Partien defensiv viel kompakter. Und weil Goalie Kovar zweimal hexte, feierte er zwei Shutouts und der ZSC glich die Serie wieder aus. Nun begann die Serie im Hallenstadion also von neuem, beide Breaks sind ausgemerzt.

Wie in den beiden Spielen zuvor, die der ZSC beide 1:0 gewann, dauerte es auch dieses Mal lange bis zum ersten Treffer. Er fiel aber immerhin noch im ersten Drittel: Roe brachte die Hausherren in Front (19.). Die Bieler hatten zuvor zwei Spiele keinen Treffer mehr zustande gebracht, in der 23. Minute gelang Kessler aber das 1:1. Und es kam noch besser, nach einem Zürcher Fehlpass profitierte Rajala und drehte mit seinem Tor (29.) das Spiel für die Seeländer. Die Lions rannten an, nahmen kurz vor Schluss den Goalie raus, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. Im Gegenteil, Hofer machte mit einem Empty Netter alles klar. Nun stehen die Zürcher mit dem Rücken zur Wand.

Lausanne - Fribourg 1:4 (Serie 1:3)

In der 105. (!) Minute, in der dritten Verlängerung, kurz vor halb eins morgens, erst dann war die dritte Partie entschieden. Philippe Furrer, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, erzielte den Siegtreffer. Fribourg im Hoch, Lausanne ganz unten – wie sah das in Spiel 4 aus?

In den ersten 20 Minuten fiel kein Treffer, die Torflaute hielt also an. Den Bann durchbrach Fribourg-Captain Sprunger im Powerplay in der 22. Minute. Nur vier Minuten später erhöhte Schmid. Kaum war Gottéron mit zwei Längen im Vorsprung, verkürzten die Lausanner: Bertschy traf gegen seinen zukünftigen Club. Danach bekam der LHC die Chance zum Ausgleich im Powerplay, aber Bykov hatte etwas dagegen und machte per Shorthander das 3:1 (34.). Jörg konnte nur drei Minuten später auf 4:1 erhöhen. Dabei blieb es bis zum Schluss. (hua)