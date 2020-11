Macht mich ein Online-Workshop zum Meister-Bäcker?

Als Food-Redaktor kommt man normalerweise viel rum. Man wird an Restaurant-Eröffnungen, Testessen, Degustationen, manchmal sogar nach Frankreich zu einer Champagner-Verkostung oder an Kochkurse eingeladen. Das alles fällt – in Zeiten von Corona – flach. Auch bei uns ist Homeoffice angesagt.

Damit wir Schweizer Unternehmen und deren Produkte, Angebote und Neuigkeiten nicht vergessen, lassen sie sich immer mal wieder was Kreatives einfallen. Wie zum Beispiel das Maison Cailler in Broc in der Romandie. Für Schoggifreunde und Backmuffel (wie ich einer bin) bietet Cailler neu drei verschiedene Online-Schoggi-Workshops an – wir haben einen davon getestet.