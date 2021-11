Macht Sarah Engels hier Anspielungen auf den Babynamen?

Mit Ehemann Julian (28) und ein paar Freundinnen und Freunden hat die 29-Jährige am ersten Advent Guetzli gebacken – und die Früchte ihrer Aktion auf Instagram geteilt.

Sarah Engels ist hochschwanger und total in Weihnachtsstimmung.

Ein verräterischer Hinweis aus der heimischen Backstube könnte das Geheimnis um den Namen der Kleinen nun lüften: Am ersten Advent haben sich Sarah und Julian mit einigen Freundinnen und Freunden zusammengetan, um Weihnachtsguetzli zu backen. Dabei formten sie unter anderem eine Familie aus dem Teig und verzierten diese anschliessend liebevoll.

Der ominöse Buchstabe

Erst am Sonntag gab die 29-jährige Sängerin ihren Fans ein Babybauch-Update via Instagram: Gemeinsam mit ihrem Julian organisierte Engels im September ein heisses Babybauch-Shooting, dessen Bilder die Sängerin nun nach und nach veröffentlicht. Brisant: Auf dem neusten Bild zeigt sich das Paar beinahe splitterfasernackt.

Die Fans freut es. So schreibt eine Userin «Wie unglaublich schön ist dieses Bild, so viel Liebe» eine weitere ergänzt: «Bald ist es so weit. Ich fiebere schon mit! Wunderschönes Bild .»