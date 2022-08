Macht schon ein Joint fahrunfähig?

Der Konsum von Alkohol, Medikamenten und Drogen ist die zweithäufigste Ursache von tödlichen Unfällen in der Schweiz. Nur überhöhte Geschwindigkeit ist noch gefährlicher. Warum Drogen jeder Art – auch Cannabis – mit dem Führen eines Fahrzeugs unvereinbar sind, erläutert die AGVS-Expertin.

Frage von Tim ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe am Wochenende Cannabis geraucht, zwar nur drei Joints und insgesamt etwa ein Gramm, aber da ich erst gerade einen «Idiotentest» bestanden und meinen Führerschein zurückbekommen habe, will ich kein Risiko eingehen. Bei der Nachschulung wurde uns gesagt, ich solle zwei besser drei Tage warten, bis ich wieder Auto fahre. Doch reicht das oder kann der Urintest auch nach vier bis fünf Tagen noch positiv ausfallen, so dass ich meinen Führerschein erneut verlieren würde?

Antwort:

Lieber Tim,



Zunächst einmal im Voraus: Fahren unter direktem Einfluss von THC ist keine gute Idee. Cannabis vermindert deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit und auch dein Reaktionsvermögen, insbesondere in den ersten Stunden nach dem Konsum. Auch wenn du die Wirkung nicht mehr wahrnimmst, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Beeinträchtigungen noch anhalten.

Bei der Ahndung von Cannabiskonsum wird die Nulltoleranzregel verfolgt. Wird ein gewisser Wert überschritten, wird angenommen, dass du in berauschtem Zustand unterwegs bist, ähnlich wie beim Alkohol. Über die Festlegung des Toleranzwertes scheiden sich oft die Geister und somit sind die Zahlen von Land zu Land verschieden. In der Schweiz wurde der Wert auf 1,5 ng/mL festgelegt (Art. 2 der Verkehrsregelnverordnung). Sind deine Werte höher, hast du nach Art. 31 Abs. 2 SVG nicht die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und giltst während dieser Zeit als fahrunfähig. Ist der Wert niedriger, giltst du nicht als fahruntauglich. Anzumerken ist aber, dass die Toleranz an sich schon tief angesetzt ist.

Kommst du in eine Polizeikontrolle, wird zunächst ein Drogenschnelltest durchgeführt. Schlägt dieser an, musst du zu weiteren Untersuchungen ins Spital, wo je nachdem Blut- und Urinproben abgenommen werden. Der springende Punkt bei deiner Anfrage ist ein medizinischer, und zwar, wie schnell dein Körper das THC abbaut. Leider kann ich dir das nicht genau beantworten, aber ich kann einige Erklärungen ausführen.

Je öfter du konsumierst, desto langsamer wird das THC abgebaut. Olivia Solari, AGVS

Die Abbaugeschwindigkeit ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Exakte wissenschaftliche Angaben lassen sich nur schwer treffen, zumal sich Studien häufig widersprechen. Als Grundsatz kann aber festgehalten werden: Je öfter du konsumierst, desto langsamer wird das THC abgebaut. Cannabinoide sind fettlöslich und je mehr davon in deinen Körper gelangen, desto mehr sammeln sie sich in deinem Fettgewebe an. Dies wiederum führt zu einer verzögerten Ausscheidung. Daher können bei häufigem Konsum auch noch mehrere Tage bis Wochen nach dem letzten Konsum THC und insbesondere das wichtigste Abbauprodukt, THCCOOH, nachgewiesen werden und zu einem Wert über 1,5 ng/mL führen.

Hol dir den Auto-Push! Heisse News aus der Auto- und Mobilitätswelt, die neusten Modelle im Test und Experten-Kolumnen zu rechtlichen und technischen Fragen: All das erwartet dich, wenn du den Auto-Push abonnierst.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Auto» an – schon läufts.

Abschliessend weisst du selbst am besten, wie häufig du in letzter Zeit zu THC-haltigen Cannabisprodukten gegriffen hast. War dies eine einmalige Sache, sollte, wie es dir schon mitgeteilt wurde, das THC nach einigen Tagen vollständig abgebaut sein. Es ist aber sicher nicht verkehrt, einige Tage zu viel als zu wenig nicht hinters Lenkrad zu sitzen. Denn wenn du tatsächlich positiv kontrolliert wirst, drohen dir eine Busse und/oder eine Freiheitsstrafe und der Führerausweis wird dir für mindestens drei Monate entzogen, im Wiederholungsfall für mindestens zwölf.

Gute Fahrt!

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jede Woche unter dem Vornamen des oder der Fragenden hier im Lifestyle-Channel von 20 Minuten.