Luzern – GC: Contini mit Dreifach-Wechsel – GC fehlt ein Tor für den Leaderthron

70': In der ersten Hälfte gab es vor allem vor dem GC-Tor einige gute Situationen. In der zweiten Halbzeit sind Chancen eher rar gesät. Es scheint ein wenig so, als ob beide Mannschaften sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben würden. Wird sich zeigen, ob in den letzten 20 Minuten noch jemand ins Risiko gehen wird.